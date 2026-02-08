Έβρος: Τραγωδία με δύο νεκρούς μετανάστες – Προσπάθησαν να περάσουν το ποτάμι και τους βρήκαν παγωμένους

Τραγωδία σημειώθηκε στον Έβρο με δύο μετανάστες να χάνουν τη ζωή τους το βράδυ του Σαββάτου (07.02.2026).

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μετανάστες επιχείρησαν να διασχίσουν το ποτάμι του Έβρου, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι μετανάστες εντοπίστηκαν σε περιοχή κοντά στον ποταμό Έβρο, παγωμένοι, εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.

Πρόκειται για δύο άνδρες 30 με 40 ετών…. Ο ένας μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο άλλος είχε τις αισθήσεις του, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.

Για το περιστατικό έχει ειδοποιηθεί η Αστυνομία, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο ανδρών.

Όπως προκύπτει από τις αρχικές εκτιμήσεις, οι δύο μετανάστες φέρονται να επιχείρησαν να διασχίσουν τον ποταμό Έβρο με σκοπό την είσοδό τους στη χώρα μας.

Η στάθμη των υδάτων του ποταμού είναι ιδιαίτερα αυξημένη, αγγίζοντας τα έξι μέτρα, τα νερά είναι ορμητικά, κάτι το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο για τους δύο άνδρες.