Έβαλε 14 ηχεία στο αυτοκίνητο και ξεσήκωσε τα Άνω Λιόσια – Συνελήφθη ο 19χρονος

Μηχανήματα ήχου που θα μπορούσαν να εξοπλίσουν… κλαμπ είχε τοποθετήσει μέσα στο μικρό αυτοκίνητό του ένας 19χρονος, που τελικά συνελήφθη, στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός είχε μέσα στο αυτοκίνητο 14 (!) ηχεία και 2 ενισχυτές, με αποτέλεσμα να σηκώνει στο πόδι κάθε γειτονιά από την οποία περνούσε στα Άνω Λιόσια, με τη μουσική τέρμα.

Αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. συνέλαβαν 19χρονο, μεταμεσονύχτιες ώρες, την Πέμπτη (18/6/26) για διατάραξη της κοινής ησυχίας καθώς είχε σε πλήρη λειτουργία, παρά την ακατάλληλη ώρα, το ηχοσύστημα με τα 14 ηχεία και τους ενισχυτές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ κατασχέθηκαν τα ηχεία και οι ενισχυτές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.