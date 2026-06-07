Έβαλαν φωτιά σε Δομοκό και Σαλαμίνα από αμέλεια – Δύο συλλήψεις και πρόστιμο πάνω από 4.000 ευρώ

Μια στιγμή αμέλειας φαίνεται πως στάθηκε αρκετή για να ξεσπάσει φωτιά, οδηγώντας σε δύο νέες συλλήψεις σε Δομοκό και Σαλαμίνα.

Το μήνυμα των αρχών είναι ξεκάθαρο πως μια φωτιά δεν χρειάζεται πολλά για να ξεκινήσει, αρκεί μια μικρή αμέλεια για να απειληθούν περιουσίες, δασικές εκτάσεις και ανθρώπινες ζωές. Γι’ αυτό οι έλεγχοι εντείνονται καθημερινά, με στόχο να περιοριστούν τα επικίνδυνα λάθη που μπορούν να μετατραπούν σε καταστροφικές πυρκαγιές.

Οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τους ελέγχους τους, καθώς κάθε περιστατικό εξετάζεται εξονυχιστικά, ειδικά τώρα που η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στην πρώτη περίπτωση, πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:20 μ.μ. στην περιοχή Μαντασιά της Δημοτικής Κοινότητας Δομοκού, στον Δήμο Δομοκού Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός, ηλικίας 34 ετών, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών συλλογής τριφυλλιού προκάλεσε ανάφλεξη στη βλάστηση από επαφή μεταλλικού εξαρτήματος αγροτικού μηχανήματος με πέτρα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός αγροτεμαχίου, καίγοντας έκταση περίπου τριών στρεμμάτων, ενώ επεκτάθηκε έως τα όρια παρακείμενης δασικής έκτασης. Για το περιστατικό, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δομοκού.

Στη δεύτερη περίπτωση, πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:27 μ.μ. στην περιοχή Αμπελάκια Σαλαμίνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός, ηλικίας 61 ετών, προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με χρήση ηλεκτρικού τροχού κοπής μετάλλων, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Η πυρκαγιά έκαψε έκταση περίπου έξι στρεμμάτων. Για το περιστατικό, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αξιωματικούς της Δ.Α.Ε.Ε., σε συνεργασία με το Ανακριτικό Τμήμα Πειραιά, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.021,87 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 383.397,05 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.