Άρτα: Νεκρός οδηγός φορτηγού που μετέφερε λάδια και ανατράπηκε στην Ιόνια Οδό

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό στην Άρτα όταν φορτηγό με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο μετέφερε λάδια, από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε. Στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ο οδηγός.

Στο σημείο που έγινε το τροχαίο στην Ιόνια Οδό, έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και η τροχαία Άρτας, που επιχείρησαν να απεγκλωβίσουν τον Έλληνα οδηγό από την καμπίνα του φορτηγού.

Τελικά, όπως ανέφερε το epiruspost.gr, ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, σε μία επιχείρηση της πυροσβεστικής που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Τρίτης (09.12.2025).

Από τους άνδρες της 5ης ΕΜΑΚ έγινε χρήση διασωστικής σειράς για τον απεγκλωβισμό του οδηγού ενώ είχε προηγηθεί η άρση του τράκτορα από δύο γερανούς ιδιωτών που έφτασαν από την Άρτα.

Η ανατροπή του φορτηγού σημειώθηκε στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, περίπου στο 145,6 χλμ., κοντά στη Σκαμνιά Άρτας, σημείο εκτροπής της κυκλοφορίας λόγω του αγροτικού μπλόκου στον ανισόπεδο κόμβο της περιοχής.