Άρης Μουγκοπέτρος: Η καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του – «Φοβάμαι να τον αφήνω με τα παιδιά χωρίς παρουσία τρίτου»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος και η Δήμητρα Παρασκευοπούλου αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι στα δικαστήρια. Η εν διαστάσει σύζυγος του μουσικού, ζητάει την ποινική δίωξη του πρώην συντρόφου της και μέσα από την καταγγελία της, περιγράφει τα γεγονότα από τη δική της οπτική γωνία. Όπως λέει φοβάται να αφήσει τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου, μόνο με τα παιδιά που έχουν αποκτήσει.

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στην καταγγελία, που έφερε στο φως η εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, το επίμαχο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 25ης Δεκεμβρίου. «Στις 25/12 στις 10:00 το πρωί και ενώ ήμουν με τα παιδιά, ο Άρης ήρθε σπίτι στο Λεβίδι με τον αδερφό του και έμειναν αρκετή ώρα. Δεν ήθελα να είναι στο σπίτι ο Άρης Μουγκοπέτρος. Μου είπε ότι θα πάρει τα παιδιά και κανείς δεν μπορεί να του το απαγορεύσει», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Δήμητρα Παρασκευοπούλου, σημειώνει πως ο Άρης Μουγκοπέτρος δεν γνώριζε ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 22 Δεκεμβρίου, είχε γίνει λύση του μισθωτηρίου και πως η μίσθωση είχε περάσει στο δικό της όνομα. Παρά την αντίθεσή της, παρέμεινε στο σπίτι για αρκετή ώρα και όπως καταγγέλλεται πήρε τα δεύτερα κλειδιά του διαμερίσματος.

«Μου διαμήνυσε ότι θα έρθει πάλι το απόγευμα. Παρέμεινε στο σπίτι αρκετή ώρα παρά την αντίθετη δική μου δήλωση. Ο Άρης δεν είχε κλειδιά του σπιτιού και πήρε τα δεύτερα κλειδιά που βρίσκονταν στο σπίτι μας. Μου είπε ότι θα έρχεται και στο σπίτι και στις επιχειρήσεις μου με δημοσιογράφους. Φοβάμαι για εμένα, για τα παιδιά μου και για την οικογένειά μου γιατί μου δήλωσε “Θα δεις τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα”», σημειώνεται.

Η εν διαστάσει σύζυγος του Άρη Μουγκοπέτρου κάνει επίσης λόγο για αλλαγή συμπεριφοράς μετά τον τραυματισμό του, ενώ τονίζεται πως η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν του ανακοίνωσε την επιθυμία της να χωρίσουν.

«Μετά τον τραυματισμό του άρχισε να καταναλώνει αλκοόλ, ενώ έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή και είχε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Είχε εκρήξεις θυμού. Φοβάμαι να τον αφήνω με τα παιδιά χωρίς παρουσία τρίτου. Όταν του ανακοίνωσα την επιθυμία μου να χωρίσουμε, η συμπεριφορά του έγινε ακόμα χειρότερη. Επιθυμώ την ποινική του δίωξη. Επιθυμώ την ποινική διαμεσολάβηση», κλείνει.

Μιλώντας στο δελτίο του STAR, πρόσωπο από το συγγενικό περιβάλλον του Άρη Μουγκοπέτρου, αναφέρει πως η εν διαστάσει σύζυγός του ζητούσε το ποσό των 700 ευρώ για να βλέπει τα παιδιά του.