Άργος: Τρεις οι αστυνομικοί στο σημείο πριν πέσει νεκρός ο 20χρονος Θοδωρής

Νέα στοιχεία φαίνεται να έρχονται για την υπόθεση στο Άργος, με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο που πυροβολήθηκε ο 20χρονος Θοδωρής να είναι τρεις και όχι δύο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star για όσα έγιναν στο Άργος, ο ένας από τους αστυνομικούς βρισκόταν στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ και πυροβόλησε στον αέρα από ύψος περίπου τριών μέτρων. Ο δεύτερος καταδίωκε πεζός τον 20χρονο, ενώ ο τρίτος είχε κινηθεί στα δεξιά του και πυροβόλησε προς έναν τοίχο.

«Πρόσεχε, έχει όπλο»

«Πρόσεχε, έχει όπλο», φέρεται να φώναξε ο αστυνομικός που πυροβολούσε στον αέρα, προς τον συνάδελφό του, ο οποίος έτρεχε πίσω από τον Θοδωρή μέσα στα χόρτα. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε ο ίδιος ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι δύο κατηγορούμενοι αστυνομικοί υποστηρίζουν ακόμη ότι πίστευαν πως ο 20χρονος εξακολουθούσε να οπλοφορεί. Όπως ανέφεραν: «Είδαμε να κρατά όπλο κατά την καταδίωξη με το αυτοκίνητο. Εκτιμήθηκε ότι και εκείνα τα δευτερόλεπτα ήταν ένοπλος. Δεν είχαμε αντιληφθεί ότι προηγουμένως το είχε πετάξει και ότι ήταν ρέπλικα».

Ο αστυνομικός που είχε κινηθεί στα δεξιά του Θοδωρή και πυροβόλησε προς τον τοίχο φέρεται να υποστήριξε ότι, όταν άκουσε τον συνάδελφό του να πυροβολεί στον αέρα, πίστεψε πως είχε ξεκινήσει ανταλλαγή πυροβολισμών με τον 20χρονο.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος δήλωσε: «Η αστυνομία υπάρχει για να συλλαμβάνει δολοφόνους, δεν υπάρχει για να δολοφονεί. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και, όταν συμβαίνει, μας τραυματίζει. Είναι θάνατος, θάνατος και για εμάς».

Από την πλευρά της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας αντέδρασε στις δηλώσεις αυτές, αναφέροντας: «Είμαστε και εμείς γονείς και μεγαλώνουμε παιδιά. Δεν σκοτώνουμε παιδιά. Η πολιτική ηγεσία οφείλει να προστατεύει το κύρος των θεσμών και να διαφυλάσσει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, όχι να δημιουργεί την εντύπωση ότι η υπόθεση έχει ήδη κριθεί. Σύντομα το αποδεικτικό υλικό θα σας διαψεύσει».

Οι δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 14.07.2026 στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνται στη ΣΤ΄ Πτέρυγα μαζί με ακόμη τέσσερα άτομα, αστυνομικούς και τελωνειακούς.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τις καταθέσεις, τη θέση κάθε αστυνομικού και την πορεία των πυροβολισμών, ώστε να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τον θάνατο του 20χρονου.