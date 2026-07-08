Άργος: Τα δύο τραύματα στο κεφάλι του 20χρονου και οι 13 κάλυκες στο «μικροσκόπιο» των ερευνών για την αιματηρή καταδίωξη

Τα δύο τραύματα από τα θραύσματα των βολίδων στο κεφάλι του 20χρονου και οι τουλάχιστον 13 κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο όπου κατέληξε η αιματηρή καταδίωξη στο Άργος έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών Αρχών, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά από τους πυροβολισμούς των αστυνομικών.

Λίγα λεπτά μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (8.7.26) η καταδίωξη που είχε διάρκεια μεγαλύτερη της μισής ώρας κατέληξε σε υπαίθριο χώρο έξω από γνωστό σούπερ μάρκετ της πόλης του Άργους.

Ο 20χρονος αφού προηγουμένως είχε αποπειραθεί να εμβολίσει περιπολικά και αστυνομικούς, τουλάχιστον όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ στις καταθέσεις τους, προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο.

Όπως λένε οι δύο αστυνομικοί, για τους οποίους έχει διαταχθεί ΕΔΕ και κατηγορούνται για βαριά σκοπούμενη βλάβη, στην προσπάθειά τους να σταματήσουν τον 20χρονο, έριξαν προειδοποιητικές βολές στον αέρα.

Σύμφωνα πάντα με τους ίδιους, κάτι ανάλογο έπραξαν και σε άλλα σημεία όπου δεν είχαν οπτική επαφή με τον 20χρονο. Στόχος τους, όπως είπαν, ήταν να φοβίσουν τον 20χρονο και να τον κάνουν να σταματήσει.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, όλα ξεκίνησαν στις 02:00 περίπου τα ξημερώματα όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πραγματοποιούσαν ελέγχους σε οχήματα στην περιοχή Πυριέλα στο Άργος.

Κάποια στιγμή έκαναν σήμα και στον 20χρονο οδηγό για να σταματήσει, ωστόσο εκείνος φέρεται να μην συμμορφώθηκε, να ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και να προσπάθησε να διαφύγει.

Αμέσως ξεκίνησε καταδίωξη με τρία αυτοκίνητα της αστυνομίας να καταδιώκουν τη μαύρη BMW του 20χρονου. Γύρω στις 02:35, τα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ και του 20χρονου έφτασαν έξω από το σούπερ μάρκετ όπου εκεί σημειώθηκε και το αιματηρό περιστατικό.

Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, που μετά το Θριάσιο έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ, θεωρείται κρίσιμη και οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.