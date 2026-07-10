Άργος: Συγκλονίζει η μητέρα του 20χρονου που δέχτηκε 13 σφαίρες από αστυνομικούς – «Τον σκοτώσανε, με μηχανήματα λειτουργεί το σώμα του»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την υπόθεση στο Άργος, όπου πυροβολισμοί αστυνομικών τραυμάτισαν σοβαρά στο κεφάλι 20χρονο κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να ρίξει η βαλλιστική εξέταση, η οποία θα δείξει αν οι ένστολοι πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή στον «αέρα», όπως εκείνοι ισχυρίστηκαν.

Οι αρχές εστιάζουν τις έρευνες στο σημείο των πυροβολισμών στο Άργος, όπου διακρίνονται καθαρά τα μεγάλα σημάδια από τις σφαίρες στον μαντρότοιχο που επιχείρησε να ανέβει ο νεαρός. Στο σημείο, υπενθυμίζεται, εντοπίστηκαν τουλάχιστον 13 κάλυκες. Η μητέρα του 20χρονου, μιλώντας στο «Live News», ξέσπασε για την κατάσταση του παιδιού της.

«Τον σκοτώσανε. Τώρα μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του και έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι. Πολύ άγρια σκοτώθηκε. Οι γιατροί λένε ότι χρησιμοποιήθηκαν σφαίρες που απαγορεύονται για την Αστυνομία. Εκείνες οι σφαίρες ανοίγονται μέσα στο σώμα όταν περνάνε. Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί. Τρεις μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική, και δύο τεράστιες τρύπες από μία πλευρά και την άλλη. Από πίσω δεν βλέπω. Τρεις σφαίρες κάνανε έκρηξη και γίναν κομματάκια μέσα. Και έγινε, ξέρετε τι έγινε… πουρέ μέσα. Το μυαλό του σταμάτησε νομίζω», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Είναι αυτιστικός. Δεν έχει φίλους, είναι αυτιστικός. Δεν έχει, εμείς μόλις μετακομίσαμε από Αθήνα. Μόλις. Μεταφέρουμε ακόμα τα πράγματα. Έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%».

«Είχε περιστατικό με βία αστυνομικό πέρσι. Και από εδώ κρυφά βγήκε, δεν τον άφηνα ποτέ να βγει μόνος του. Και κρυφά βγήκε επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί. Να δροσιστεί, πήγε για μπάνιο. Έκανε μπάνιο και άρχισαν να τον παρακολουθούν από Ασίνη. Και μετά έγινε εκεί. Και βρήκε ότι έχει ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι. Γι’ αυτό φοβήθηκε, αγχώθηκε και προσπάθησε να φύγει. Επειδή δεν εμπιστεύτηκε πια», πρόσθεσε.

Η μητέρα του 20χρονου στη συνέχεια τόνισε: «Κινείται καλά, ανεξάρτητα. Δεν γράφει, δεν διαβάζει και είναι δύσκολο στην επικοινωνία. Στα υπόλοιπα είναι άσος. Σε όλα, με τα χεράκια του μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι πολύ καλό παιδί. Έχει δίπλωμα, έχει περάσει στο σχολείο, εξετάσεις, άριστα όλα. Επειδή το θεματάκι του… του αρέσουν από μικρή ηλικία τα αμάξια. Και τα ‘φτιαχνε. Το λάτρευε, το έπλενε, τα μάζευε, όλα τα καινούργια ανταλλακτικά είχε βάλει».

«Εγώ κοιμήθηκα. Δεν του επιτρέπω να βγαίνει μόνος του, μόνο μαζί. Και το θέμα είναι εντάξει, έπρεπε να σταματήσει, αλλά… Το θέμα είναι ότι τον σκοτώσανε πολύ άγρια», κατέληξε λέγοντας, η γυναίκα.

Το χρονικό

Η καταδίωξη ξεκίνησε από την περιοχή της Πυργέλας στο Άργος. Για 35 λεπτά συνεχίστηκε διαδοχικά στην πόλη του Άργους, στις περιοχές του Ελληνικού, Αεροδρομίου, Σταθαίικα, Μοναστηρακίου και κατέληξε στο σούπερ μάρκετ όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε. Ο 20χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και πέρασε σε διπλανό οικόπεδο που βρισκόταν ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο.

«Πέρασε μέσα στο Άργος, κατευθύνθηκε προς Σταθαίικα και στη συνέχεια οδήγησε προς το Τρίστρατο. Από εκεί ο εικοσάχρονος μέσω του χωριού Ίναχου, μπήκε ξανά στο Άργος και εγκλωβίστηκε στο πάρκινγκ του πολυκαταστήματος. Μετά τον εγκλωβισμό του αυτοκινήτου του θύματος, το θύμα εξήλθε από το αυτοκίνητο και πήδηξε κάποια κάγκελα περιφραγμένου χώρου και εξήλθε σε έναν χώρο που υπάρχει βλάστηση. Εκεί έγινε αντιληπτό, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ότι είχε στην κατοχή του όπλο», είπαν οι αστυνομικοί.

Από τη μία υπάρχουν τα σημάδια στους τοίχους και από την άλλη υπάρχει η μαρτυρία των αστυνομικών ότι κάποια στιγμή ανάμεσα στις προειδοποιητικές βολές, είδαν τον νεαρό πεσμένο στο έδαφος.

«Οι έξι αστυνομικοί, όταν είδαν ότι αυτός διέφυγε στο συγκεκριμένο χώρο, κατ’ επανάληψη του φώναξαν να σταματήσει, και πυροβόλησαν στον αέρα προς εκφοβισμό. Σε κάποια δεδομένη στιγμή, βρήκαν τον 20χρονο στο έδαφος πεσμένο και κάλεσαν ασθενοφόρο», πρόσθεσαν.

Τον πυροβόλησαν πάνω από τον αυχένα

Ο νεαρός είχε συλληφθεί άλλη μία φορά. Σε αυτοκίνητο που οδηγούσε είχε βρεθεί μια σιδερογροθιά, ένα ρόπαλο και ένας φάρος αστυνομίας. Υπεβλήθη σε χειρουργείο όπου του αφαιρέθηκε σφαίρα από το κεφάλι, ενώ δίπλα του στέκεται η μητέρα του.

Σύμφωνα με την κατάθεση του γιατρού από το Θριάσιο, ο οποίος παρέλαβε τον 20χρονο, ο νεαρός διεκομίσθη διασωληνωμένος υπό μηχανική υποστήριξη αναπνοής και σε μυδρίαση και έφερε τυφλό τραύμα από πυροβόλο όπλο με πύλη εισόδου την ινιακή χώρα της κεφαλής.

Ο 20χρονος παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σε καταστολή, διασωληνωμένος, στο ΚΑΤ Αμαρουσίου.