Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη – Προφυλακιστέοι οι δύο ένστολοι

Την τελευταία πνοή του άφησε στο νοσοκομείο ο 20χρονος, που είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς αστυνομικών, μετά από καταδίωξη στο Άργος, όπως έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (12/7/26).

Νωρίτερα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι δύο αστυνομικοί, για τους πυροβολισμούς μετά την καταδίωξη στο Άργος. Είχε προηγηθεί η πολύωρη απολογία τους, στο Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου.

Ο 20χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος, στη ΜΕΘ του ΚΑΤ ωστόσο ο οργανισμός του δεν κατάφερε να ανακάμψει και τελικά «έσβησε» στο νοσοκομείο.

Σε βάρος των αστυνομικών, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αναφορικά με τους πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του νεαρού οδηγού.

Υπενθυμίζεται ότι, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που ενεπλάκησαν στην καταδίωξη στο Άργος, φέρονται να πυροβόλησαν πάνω από 10 φορές.

Οι ίδιοι φέρονται να υποστήριξαν ότι οι βολές τους δεν είχαν ευθεία πορεία, αλλά στόχευαν στον εκφοβισμό του νεαρού.

Βίντεο ντοκουμέντο

Ντοκουμέντο από την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (11/7/26) το MEGA. Σε βίντεο, οι αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν κατά του 20χρονου. Δευτερόλεπτα μετά, εκείνος έπεσε βαριά τραυματισμένος, ενώ στη συνέχεια ακούστηκαν οι πρώτες σειρήνες των περιπολικών. Το ρολόι της κάμερας έδειχνε 00:54:30 δευτερόλεπτα και σε λιγότερο από ένα λεπτό μετά, άρχισαν οι πυροβολισμοί.

Στο σημείο της συμπλοκής βρέθηκαν συνολικά 13 κάλυκες, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το MEGA, οι πυροβολισμοί είναι τουλάχιστον 21. Παράλληλα, οι διάλογοι που ακολούθησαν είναι ενδεικτικοί του πανικού που επικρατεί.

Επίσης, κεντρικό σημείο στην υπόθεση αποτελεί η ιατρική γνωμάτευση από το νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλευόταν ο 20χρονος, η οποία επιβεβαιώνει την ύπαρξη ξένου σώματος που μοιάζει με βολίδα στο κεφάλι του θύματος.

Η διαπίστωση αυτή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναιρεί προηγούμενες αναφορές περί απλών θραυσμάτων και καθιστά τη βαλλιστική εξέταση κρίσιμη για τη διαλεύκανση του περιστατικού.

Αναμένεται τόσο το τελικό ιατροδικαστικό πόρισμα όσο και τα αποτελέσματα των βαλλιστικών ελέγχων στα όπλα των αστυνομικών, ώστε να εξακριβωθεί ποιος από τους δύο πυροβόλησε τον νεαρό.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι η καταδίωξη του 20χρονου ξεκίνησε από την περιοχή της Πυργέλας. Για 35 λεπτά συνεχίστηκε διαδοχικά στην πόλη του Άργους, στις περιοχές του Ελληνικού, Αεροδρομίου, Σταθαίικα, Μοναστηρακίου και κατέληξε στο σούπερ μάρκετ όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε από περιπολικά. Ο 20χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και πέρασε σε διπλανό οικόπεδο που βρισκόταν ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, πηδώντας έναν μαντρότοιχο. Τότε, οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί στο κεφάλια από 2 σφαίρες.

Στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλυκες, ενώ η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, που μετά το Θριάσιο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ, θεωρείται κρίσιμη με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο λένε ότι είναι «σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός».

«Πέρασε μέσα στο Άργος, κατευθύνθηκε προς Σταθαίικα και στη συνέχεια οδήγησε προς το Τρίστρατο. Από εκεί ο εικοσάχρονος μέσω του χωριού Ίναχου, μπήκε ξανά στο Άργος και εγκλωβίστηκε στο πάρκινγκ του πολυκαταστήματος. Μετά τον εγκλωβισμό του αυτοκινήτου του θύματος, το θύμα εξήλθε από το αυτοκίνητο και πήδηξε κάποια κάγκελα περιφραγμένου χώρου και εξήλθε σε έναν χώρο που υπάρχει βλάστηση. Εκεί έγινε αντιληπτό, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ότι είχε στην κατοχή του όπλο», είπαν οι αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ.

Από τη μία υπάρχουν τα σημάδια στους τοίχους και από την άλλη υπάρχει η μαρτυρία των αστυνομικών ότι κάποια στιγμή ανάμεσα στις προειδοποιητικές βολές, είδαν τον νεαρό πεσμένο στο έδαφος.

Ο νεαρός είχε συλληφθεί άλλη μία φορά. Σε αυτοκίνητο που οδηγούσε είχε βρεθεί μια σιδερογροθιά, ένα ρόπαλο και ένας φάρος αστυνομίας. Υπεβλήθη σε χειρουργείο όπου του αφαιρέθηκε σφαίρα από το κεφάλι, ενώ δίπλα του στεκόταν διαρκώς η μητέρα του.

Σύμφωνα με την κατάθεση του γιατρού από το Θριάσιο, ο οποίος παρέλαβε τον 20χρονο, ο νεαρός διεκομίσθη διασωληνωμένος υπό μηχανική υποστήριξη αναπνοής και σε μυδρίαση και έφερε τυφλό τραύμα από πυροβόλο όπλο με πύλη εισόδου την ινιακή χώρα της κεφαλής. Ο 20χρονος άφησε την τελευταία πνοή του, αργά το βράδυ του Σαββάτου (1/7/26).