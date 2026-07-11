Άργος: «Θα μείνει φυτό ή θα είναι κλινικά νεκρός» λέει η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου που δέχτηκε σφαίρες στο κεφάλι από αστυνομικούς

«Απ’ ό,τι φαίνεται η βλάβη στον εγκέφαλο είναι βαρύτατη, σαφώς μη αναστρέψιμη» είπε χαρακτηριστικά η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος έπειτα από τα βαρύτατα τραύματα που φέρει στο κεφάλι από σφαίρες αστυνομικών, οι οποίοι άνοιξαν πυρ έπειτα από καταδίωξη στο Άργος το βράδυ της Τετάρτης (08.07.2026).

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής (10.07.2026) απολογήθηκαν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος και ζήτησαν και πήραν 24ωρη προθεσμία για αύριο Σάββατο (11.07.2026).

Ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, συνεχίζει να χαροπαλεύει στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Θριάσιου Νοσοκομείου. σύμφωνα με την δικηγόρο της μητέρας του τραυματία, Μαρία Σφέτσου, η οποία σήμερα πήρε στα χέρια της το πιστοποιητικό από το Θριάσιο, ο 20χρονος φέρει ένα κάταγμα ινιακού οστού, το οποίο είναι στη βάση του κρανίου.

«Μπήκε από εκεί η σφαίρα και εγκλωβίστηκε στη δεξιά μετωπιαία χώρα, και παραμένει εκεί η σφαίρα. Απ’ ό,τι φαίνεται η βλάβη στον εγκέφαλο είναι βαρύτατη, σαφώς μη αναστρέψιμη. Και οι εκδοχές που παίζουν είτε είναι να παραμείνει φυτό, που αποτελεί την καλύτερη εκδοχή, και η δεύτερη ο κλινικός θάνατος στον οποίο αναμένεται να γίνει τεστ στο ΚΑΤ εγκεφαλικού θανάτου, γιατί οι ενδείξεις δείχνουν προς τα ‘κει. Και θα υποβληθεί σε λίγες μέρες, σε ώρες δεν ξέρω, σε τεστ εγκεφαλικού θανάτου.

Ο νεαρός έχει κάποια νοητική στέρηση που προκύπτει από πιστοποιητικά του ΚΕΠΑ. Με δεδομένο ότι είχε την τραυματική εμπειρία μιας προηγούμενης αστυνομικής κράτησης, αντέδρασε, με φόβο και πανικό. Και δεδομένου ότι δεν ήταν ψυχικά υγιής να αντιδράσει όπως ο μέσος άνθρωπος, είχε μια υπερβολή στην αντίδρασή του και υπερβολικό φόβο ενδεχομένως».

Μάλιστα, τις επόμενες μέρες, ο 20χρονος θα υποβληθεί σε τεστ προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός, σύμφωνα με την δικηγόρο.

Την υπόθεση αναμένεται να φωτίσουν τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης η οποία θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό και κάποια σφαίρα εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον 20χρονο στο κεφάλι.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι η καταδίωξη του 20χρονου ξεκίνησε από την περιοχή της Πυργέλας. Για 35 λεπτά συνεχίστηκε διαδοχικά στην πόλη του Άργους, στις περιοχές του Ελληνικού, Αεροδρομίου, Σταθαίικα, Μοναστηρακίου και κατέληξε στο σούπερ μάρκετ όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε από περιπολικά. Ο 20χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και πέρασε σε διπλανό οικόπεδο που βρισκόταν ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, πηδώντας έναν μαντρότοιχο. Τότε, οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί στο κεφάλια από 2 σφαίρες.

Στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλυκες, ενώ η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, που μετά το Θριάσιο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ, θεωρείται κρίσιμη με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο λένε ότι είναι «σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός».

«Πέρασε μέσα στο Άργος, κατευθύνθηκε προς Σταθαίικα και στη συνέχεια οδήγησε προς το Τρίστρατο. Από εκεί ο εικοσάχρονος μέσω του χωριού Ίναχου, μπήκε ξανά στο Άργος και εγκλωβίστηκε στο πάρκινγκ του πολυκαταστήματος. Μετά τον εγκλωβισμό του αυτοκινήτου του θύματος, το θύμα εξήλθε από το αυτοκίνητο και πήδηξε κάποια κάγκελα περιφραγμένου χώρου και εξήλθε σε έναν χώρο που υπάρχει βλάστηση. Εκεί έγινε αντιληπτό, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ότι είχε στην κατοχή του όπλο», είπαν οι αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ.

Από τη μία υπάρχουν τα σημάδια στους τοίχους και από την άλλη υπάρχει η μαρτυρία των αστυνομικών ότι κάποια στιγμή ανάμεσα στις προειδοποιητικές βολές, είδαν τον νεαρό πεσμένο στο έδαφος.

Ο νεαρός είχε συλληφθεί άλλη μία φορά. Σε αυτοκίνητο που οδηγούσε είχε βρεθεί μια σιδερογροθιά, ένα ρόπαλο και ένας φάρος αστυνομίας. Υπεβλήθη σε χειρουργείο όπου του αφαιρέθηκε σφαίρα από το κεφάλι, ενώ δίπλα του στέκεται η μητέρα του.

Σύμφωνα με την κατάθεση του γιατρού από το Θριάσιο, ο οποίος παρέλαβε τον 20χρονο, ο νεαρός διεκομίσθη διασωληνωμένος υπό μηχανική υποστήριξη αναπνοής και σε μυδρίαση και έφερε τυφλό τραύμα από πυροβόλο όπλο με πύλη εισόδου την ινιακή χώρα της κεφαλής. Ο 20χρονος παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σε καταστολή, διασωληνωμένος, στο ΚΑΤ Αμαρουσίου.

Οι δύο αστυνομικοί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.