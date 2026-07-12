Άργος: Η μοιραία σφαίρα και η μαγνητική τομογραφία του 20χρονου που σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά

Αναπάντητα παραμένουν αρκετά ζητήματα στην τραγική υπόθεση του 20χρονου που πυροβόλησαν αστυνομικοί στην αιματηρή καταδίωξη στο Άργος. Μετά τη μαραθώνια απολογία τους στην ανακρίτρια Ναυπλίου, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Ο 20χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος, στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, ωστόσο ο οργανισμός του δεν κατάφερε να ανακάμψει και τελικά τα ξημερώματα της 12ης Ιουλίου «έσβησε» στο νοσοκομείο μετά την καταδίωξη στο Άργος.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος των αστυνομικών, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αναφορικά με τους πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανατηφόρο τελικά, τραυματισμό του νεαρού οδηγού.

Το Star πρόβαλε εικόνα-ντοκουμέντο από τη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, όπου φαίνεται ξεκάθαρα η μοιραία σφαίρα, που έφυγε από το όπλο αστυνομικού της ΟΠΚΕ, να έχει καρφωθεί στο κρανίο του άτυχου 20χρονου.

«Από την εικόνα που μας δίνει η τομογραφία δεν προκύπτει πως (η σφαίρα) είναι από εξοστρακισμό γιατί είναι ολόκληρη. Δεν φαίνεται να είναι κάποιο τμήμα της. Συνάγεται βασίμως και ευθέως πως είναι ευθεία η βολή», δηλώνει στο κανάλι η δικηγόρος της μητέρας του άτυχου νεαρού, κ. Μαρία Σφέτσου.

Το Star πρόβαλε ακόμα ένα έγγραφο-ντοκουμέντο. Την ιατρική γνωμάτευση του Θριάσιου Νοσοκομείου όπου είχε αρχικά διακομιστεί μετά το Άργος ο 20χρονος, η οποία επιβεβαιώνει την ύπαρξη ξένου σώματος, που, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, είναι «ομοιάζον με βλήμα μετωπιαία δεξιά».

Οι Αρχές κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού εντόπισαν 13 κάλυκες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός είχε στην κατοχή του αεροβόλο όπλο, το οποίο κατασχέθηκε και αναμένεται να εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η βαλλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή.