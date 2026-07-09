Άργος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της καταδίωξης του 20χρονου – Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο νεαρός

Ένα αποκλειστικό βίντεο από την καταδίωξη του 20χρονου από αστυνομικούς σε κεντρικό σημείο του Άργους, φέρνει στο φως το newsit.gr. Στα πλάνα φαίνεται η στιγμή που περιπολικά κυνηγούν το όχημα του νεαρού, λίγο πριν αυτός τραυματιστεί σοβαρά από 13 σφαίρες που του έριξαν τα στελέχη της ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι η καταδίωξη του 20χρονου ξεκίνησε από την περιοχή της Πυργέλας. Για 35 λεπτά συνεχίστηκε διαδοχικά στην πόλη του Άργους, στις περιοχές του Ελληνικού, Αεροδρομίου, Σταθαίικα, Μοναστηρακίου και κατέληξε στο σούπερ μάρκετ όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε από περιπολικά. Ο 20χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και πέρασε σε διπλανό οικόπεδο που βρισκόταν ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, πηδώντας έναν μαντρότοιχο. Τότε, οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί στο κεφάλια από 2 σφαίρες.

Στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλυκες, ενώ η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, που μετά το Θριάσιο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ, θεωρείται κρίσιμη με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο λένε ότι είναι «σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός»..

Το newsit.gr εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από την στιγμή που οι άντρες της ΕΛΑΣ καταδιώκουν το αυτοκίνητο του 20χρονου μέσα στην πόλη.



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«Πέρασε μέσα στο Άργος, κατευθύνθηκε προς Σταθαίικα και στη συνέχεια οδήγησε προς το Τρίστρατο. Από εκεί ο εικοσάχρονος μέσω του χωριού Ίναχου, μπήκε ξανά στο Άργος και εγκλωβίστηκε στο πάρκινγκ του πολυκαταστήματος. Μετά τον εγκλωβισμό του αυτοκινήτου του θύματος, το θύμα εξήλθε από το αυτοκίνητο και πήδηξε κάποια κάγκελα περιφραγμένου χώρου και εξήλθε σε έναν χώρο που υπάρχει βλάστηση. Εκεί έγινε αντιληπτό, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ότι είχε στην κατοχή του όπλο», είπαν οι αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ.

Από τη μία υπάρχουν τα σημάδια στους τοίχους και από την άλλη υπάρχει η μαρτυρία των αστυνομικών ότι κάποια στιγμή ανάμεσα στις προειδοποιητικές βολές, είδαν τον νεαρό πεσμένο στο έδαφος.

Ο νεαρός είχε συλληφθεί άλλη μία φορά. Σε αυτοκίνητο που οδηγούσε είχε βρεθεί μια σιδερογροθιά, ένα ρόπαλο και ένας φάρος αστυνομίας. Υπεβλήθη σε χειρουργείο όπου του αφαιρέθηκε σφαίρα από το κεφάλι, ενώ δίπλα του στέκεται η μητέρα του.

Σύμφωνα με την κατάθεση του γιατρού από το Θριάσιο, ο οποίος παρέλαβε τον 20χρονο, ο νεαρός διεκομίσθη διασωληνωμένος υπό μηχανική υποστήριξη αναπνοής και σε μυδρίαση και έφερε τυφλό τραύμα από πυροβόλο όπλο με πύλη εισόδου την ινιακή χώρα της κεφαλής.

Ο 20χρονος παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σε καταστολή, διασωληνωμένος, στο ΚΑΤ Αμαρουσίου.

To άρθρο Άργος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της καταδίωξης του 20χρονου – Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο νεαρός δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr