Άργος: «Ήταν λειτουργικός, δεν ενοχλούσε και δύο ημέρες αφού εγκαταστάθηκαν στην περιοχή έγινε η αιματηρή καταδίωξη» λέει η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος, ο οποίες υπέκυψε στα τραύματά του και έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής (12.07.2026). Ο νεαρός είχε δεχτεί πυρά από αστυνομικούς οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι χτες μετά τις πολύωρες απολογίες τους και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Ο 20χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος, στη ΜΕΘ του ΚΑΤ ωστόσο ο οργανισμός του δεν κατάφερε να ανακάμψει και τελικά «έσβησε» στο νοσοκομείο μετά την καταδίωξη στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αναφορικά με τους πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανατηφόρο τελικά, τραυματισμό του νεαρού οδηγού.

Οι Αρχές κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού εντόπισαν 13 κάλυκες. Σύμφωνα με την Aστυνομία ο νεαρός είχε στην κατοχή του αεροβόλο όπλο, το οποίο κατασχέθηκε και αναμένεται να εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η βαλλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή.

Η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου μίλησε αποκλειστικά στο newsit.gr, τονίζοντας: «Οι κατηγορούμενοι θα κληθούν εκ νέου να απολογηθούν για τη νέα κατηγορία που τους αποδίδεται, καθώς πλέον αυτή αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό επιβάλλει η ποινική διαδικασία».

Και συμπλήρωσε: «Όσον αφορά τους ισχυρισμούς τους, τα πραγματικά περιστατικά παραμένουν τα ίδια. Επομένως, δεν θεωρώ ότι θα έχουν να προσθέσουν κάτι καινούργιο. Η νέα απολογία θα έχει περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα.

Μετά την ενημέρωση της δικογραφίας για τον θάνατο του παιδιού, η αναβάθμιση της κατηγορίας γίνεται αυτεπαγγέλτως και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

Η κυρία Ναταλία βρίσκεται σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν άνθρωπο. Γι’ αυτό και δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση. Πρόκειται για μια γυναίκα που ζούσε μια ήσυχη ζωή μαζί με το παιδί της. Από την Καλλιθέα είχαν αποφασίσει να μετακομίσουν στην Αργολίδα για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή.

Το παιδί ήταν λειτουργικό, δεν ενοχλούσε κανέναν και μόλις δύο ημέρες αφότου είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό. Η μητέρα του είναι συντετριμμένη. Δεν μπορεί ούτε να μιλήσει και βρίσκεται ουσιαστικά σε άρνηση απέναντι σε αυτό που έχει συμβεί. Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό της.

Την Παρασκευή πήγαμε μαζί στον ανακριτή και κατέθεσε σχετικά με την κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Σε ό,τι αφορά τη ρέπλικα όπλου που έχει αναφερθεί, πρόκειται για ένα παιδικό όπλο. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με την κατηγορία που εξετάζεται. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η στιγμή κατά την οποία δέχθηκε τους πυροβολισμούς. Εκείνη τη στιγμή είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν έφερε ούτε τη ρέπλικα ούτε οποιοδήποτε άλλο όπλο. Φορούσε μόνο το μαγιό του, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι οι αστυνομικοί, και ήταν εμφανές ότι ήταν άοπλος.

Οτιδήποτε είχε προηγηθεί μπορεί να αφορά μόνο τη δημιουργία ενός προφίλ για το παιδί. Ωστόσο, από όλο το κοινωνικό του περιβάλλον προκύπτει ότι ήταν ένα ήρεμο παιδί. Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, αλλά αυτά δεν του στερούσαν μια λειτουργική καθημερινότητα. Είχε δίπλωμα οδήγησης και δεν είχε εκδηλώσει ποτέ βίαιη συμπεριφορά. Ακόμη και στο προηγούμενο περιστατικό που έχει αναφερθεί, η υπόθεση αφορούσε αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή του, χωρίς να έχει γίνει χρήση τους.

Έχω μιλήσει σήμερα με τη μητέρα του. Ήταν το μοναδικό τηλεφώνημα στο οποίο κατάφερε να απαντήσει και αυτό με πολύ μεγάλη δυσκολία. Δυσκολεύεται ακόμη και να μιλήσει. Είναι απολύτως λογικό, μετά από αυτό που έχει συμβεί.

Πλέον πρόκειται να δηλώσω παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Μέχρι τώρα αυτό δεν μπορούσε να γίνει, γιατί φορέας του σχετικού δικαιώματος ήταν ο ίδιος ο παθών. Δεν βρισκόταν όμως σε θέση να ασκήσει τα δικαιώματά του και θα έπρεπε να τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση για να καταστεί αυτό δυνατό.

Μετά τον θάνατό του, φορείς του δικαιώματος είναι πλέον οι συγγενείς του. Καθένας από αυτούς έχει αυτοτελές δικαίωμα να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και θα προχωρήσω άμεσα στις σχετικές ενέργειες».

Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Το newsit.gr, φέρνει στο φως νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της καταδίωξης στο Άργος. Στα πλάνα φαίνεται πρώτο το όχημα που οδηγούσε ο 20χρονος και ακριβώς πίσω του να ακολουθεί με αυξημένη ταχύτητα το περιπολικό της ΕΛΑΣ.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έρχεται και το δεύτερο περιπολικό ακριβώς πίσω τους.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/argos1.mp4

Ντοκουμέντο από την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, έδειξε το Mega, το βράδυ του Σαββάτου. Στα πλάνα, οι αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν κατά του 20χρονου. Δευτερόλεπτα μετά, εκείνος έπεσε βαριά τραυματισμένος, ενώ στη συνέχεια ακούστηκαν οι πρώτες σειρήνες των περιπολικών.

Το ρολόι της κάμερας έδειχνε 00:54:30 δευτερόλεπτα και σε λιγότερο από ένα λεπτό μετά, άρχισαν οι πυροβολισμοί.

Στο σημείο της συμπλοκής βρέθηκαν συνολικά 13 κάλυκες, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το MEGA, οι πυροβολισμοί είναι τουλάχιστον 21.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι η καταδίωξη του άτυχου 20χρονου ξεκίνησε από την περιοχή της Πυργέλας. Για 35 λεπτά συνεχίστηκε διαδοχικά στην πόλη του Άργους, στις περιοχές του Ελληνικού, Αεροδρομίου, Σταθαίικα, Μοναστηρακίου και κατέληξε στο σούπερ μάρκετ όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε από περιπολικά. Ο 20χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και πέρασε σε διπλανό οικόπεδο που βρισκόταν ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, πηδώντας έναν μαντρότοιχο. Τότε, οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί στο κεφάλια από 2 σφαίρες.

Στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλυκες, ενώ η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, που μετά το Θριάσιο νοσοκομείο είχε μεταφερθεί στο ΚΑΤ, θεωρήθηκε κρίσιμη ενώ οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

«Πέρασε μέσα στο Άργος, κατευθύνθηκε προς Σταθαίικα και στη συνέχεια οδήγησε προς το Τρίστρατο. Από εκεί ο 20χρονος μέσω του χωριού Ίναχου, μπήκε ξανά στο Άργος και εγκλωβίστηκε στο πάρκινγκ του πολυκαταστήματος. Μετά τον εγκλωβισμό του αυτοκινήτου του θύματος, το θύμα εξήλθε από το αυτοκίνητο και πήδηξε κάποια κάγκελα περιφραγμένου χώρου και εξήλθε σε έναν χώρο που υπάρχει βλάστηση. Εκεί έγινε αντιληπτό, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ότι είχε στην κατοχή του όπλο», είπαν οι αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ.

Από τη μία υπάρχουν τα σημάδια στους τοίχους και από την άλλη υπάρχει η μαρτυρία των αστυνομικών ότι κάποια στιγμή ανάμεσα στις προειδοποιητικές βολές, είδαν τον νεαρό πεσμένο στο έδαφος.

Ο νεαρός είχε συλληφθεί άλλη μία φορά. Σε αυτοκίνητο που οδηγούσε είχε βρεθεί μια σιδερογροθιά, ένα ρόπαλο και ένας φάρος αστυνομίας. Υπεβλήθη σε χειρουργείο όπου του αφαιρέθηκε σφαίρα από το κεφάλι, όμως, ο 20χρονος έχασε τη μάχη που έδινε για να κρατηθεί στη ζωή, αφού νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σε καταστολή, διασωληνωμένος, στο ΚΑΤ Αμαρουσίου.

Σύμφωνα με την κατάθεση του γιατρού από το Θριάσιο, ο οποίος παρέλαβε τον 20χρονο, ο νεαρός διεκομίσθη διασωληνωμένος υπό μηχανική υποστήριξη αναπνοής και σε μυδρίαση και έφερε τυφλό τραύμα από πυροβόλο όπλο με πύλη εισόδου την ινιακή χώρα της κεφαλής. Οι δύο αστυνομικοί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

To άρθρο Άργος: «Ήταν λειτουργικός, δεν ενοχλούσε και δύο ημέρες αφού εγκαταστάθηκαν στην περιοχή έγινε η αιματηρή καταδίωξη» λέει η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr