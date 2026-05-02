Άραξος: Πιο σοβαρά η δημοσιογράφος που τραυματίστηκε από την υποχώρηση σκάλας στο αεροδρόμιο – Πιθανότατα να χειρουργηθεί

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες μετά από το πρωτοφανές ατύχημα με την υποχώρηση σκάλας στο αεροδρόμιο του Αράξου.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν υποχώρησε η σκάλα που είχαν ανέβει δημοσιογράφοι στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου, κατά την διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για μια δημοσιογράφο, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς έχει σοβαρά τραύματα, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Στο σημείο επικράτησαν στιγμές πανικού, ενώ έχουν υποστεί ζημιές οι εξοπλισμοί των τεχνικών. Στην τελετή, η οποία ολοκληρώθηκε κανονικά, παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα, Αντρέας Κιντλ και η πρόεδρος του ΕΟΤ, Αγγελική Βαρελά.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/05/araxos8.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/05/araxos6.mp4

Το ατύχημα σημειώθηκε στο πλαίσιο της σημαντικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για την πρώτη πτήση του αεροσκάφους Boeing 737-8 της TUI, το οποίο φέρει την ονομασία «Patra» ως μέρος πρωτοβουλίας προβολής της Δυτικής Ελλάδας.