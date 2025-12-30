Άνω Λιόσια: Νεκρός ο άνδρας που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού

Σοβαρό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 30.12.2025, στα Άνω Λιόσια, όταν άνδρας παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου νοσηλεύεται, μετά την παράσυρσή του από συρμό του Προαστιακού στα Άνω Λιόσια.
Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 07:00 το πρωί, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τον σταθμό των Άνω Λιοσίων, στη Ζωφριά στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξε.
Στην περιοχή γίνονται έργα και ο άνδρας φαίνεται ότι προσπάθησε να περάσει από τις γραμμές, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει το τρένο, που περνούσε εκείνη τη στιγμή, με τις αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.
