Άνω Λιόσια: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 72χρονου – Έπαθε ηλεκτροπληξία και έπεσε από ύψος ενώ έκλεβε καλώδια

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης θανάτου του 72χρονου που βρέθηκε νεκρός σε αυτοκίνητο στα Άνω Λιόσια προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Όπως έδειξε η έρευνα, ο θάνατος του ηλικιωμένου προκλήθηκε από ηλεκτροπληξία και πτώση στο έδαφος όταν αφαιρούσε καλώδια από μετασχηματιστή. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 2 άτομα.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της 1ης Αυγούστου, με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ να σπεύδουν στα Άνω Λιόσια μετά από κλήση που δέχθηκαν για έναν νεκρό άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο.

Ήταν ξαπλωμένος στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και έφερε τραύματα στο κεφάλι και τον κορμό.

Μετά από έρευνα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 68 και 72 χρόνων.

Κατηγορούνται πως μαζί με το θύμα έκλεβαν καλώδια από μετασχηματιστή όταν ο ηλικιωμένος έπαθε ηλεκτροπληξία και έπεσε από ύψος στο έδαφος.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι τον επιβίβασαν σε όχημα και τον μετέφεραν στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όπου τον εγκατέλειψαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.