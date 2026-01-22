Άνω Γλυφάδα: Μαρτυρία σοκ για την νεκρή 56χρονη – «Μόνο τα πόδια της φαίνονταν» – Η επόμενη μέρα μέσα από φωτογραφίες

Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Άνω Γλυφάδας μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας που εκτός από πολλές ζημιές προκάλεσε και τον θάνατο της 56χρονης γυναίκας.

Κανείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως έχασε τόσο άδικα τη ζωή της η 56χρονη στην Άνω Γλυφάδα. Το θύμα παρασύρθηκε από τον χείμαρρο που σχηματίστηκε από την σφοδρή κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από αυτοκίνητο. Αυτόπτης μάρτυρας λέει στο newsit.gr πως η 56χρονη πιθανότητα χτύπησε κατά την παράσυρσή της και έτσι δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

«Μόνο τα πόδια της φαίνονταν, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να την σώσουμε. Η γυναίκα ήταν 56 χρόνων και είχε μια κόρη. Μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο, δεν μπορούσαμε να την σώσουμε. Μάλλον χτύπησε όπως την παρέσυρε το νερό και δεν μπορούσε να κρατηθεί από κάπου», ανέφερε συγκεκριμένα.

Το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε χθες όλη τη χώρα άφησε πίσω της δύο νεκρούς. Ο δεύτερος είναι ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα μανιασμένα κύματα στο Παράλιο Άστρος. Ο 53χρονος έπεσε την ώρα του καθήκοντος, ενώ προσπαθούσε να δέσει τα σκάφη στο λιμάνι.

Από νωρίς το πρωί, στην Αττική έβρεχε ασταμάτητα. Λίγο μετά τις 17.00 τα φαινόμενα εντάθηκαν, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια, να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές και πλημμύρες σε δρόμους, επιχειρήσεις και σπίτια.

Από χθες το πρωί έως σήμερα στις 06:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε για την Περιφέρεια Αττικής 910 κλήσεις, για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

318 αντλήσεις υδάτων

32 κοπές δέντρων,

61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και

10 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Προβλήματα από τις έντονες βροχές και τις ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο, ωστόσο τα μεγαλύτερα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, περιοχές στις οποίες η Πυροσβεστική δέχτηκε τις περισσότερες κλήσεις.

Οχήματα ακινητοποιήθηκαν με οδηγούς να εγκλωβίζονται σε αυτά και να χρειάζονται τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων την ώρα που οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους με φερτά υλικά. Επιπλέον ρέματα σε Ασπρόπυργο και Ραφήνα (Άγιος Ιωάννης και Μεγάλο Ρέμα) υπερχείλισαν, με τους κατοίκους από περιοχές κοντά σε αυτά να απομακρύνονται.

Σε πολλές περιοχές της Αττικής, όπως σε Βύρωνα, Χαλάνδρι, Ηλιούπολη, Αμπελόκηπους τα ύψη βροχής μέχρι χθες στις 19.30 είχαν ξεπεράσει, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr τα 115 χιλιοστά βροχής, ενώ στου Παπάγου καταγράφηκαν 146.4 mm βροχής.

Παράλληλα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία, ενώ προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στην κυκλοφορία του ηλεκτρικού και του τραμ στις περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους προβλέπεται και σήμερα σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες τα μεσάνυχτα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).