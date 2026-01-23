Άνω Γλυφάδα: «Επέστρεφε στο σπίτι της γιατί είχε πλημμυρίσει» – Νέα μαρτυρία για την τραγωδία με την 56χρονη

Σε σοκ παραμένουν οι κάτοικοι στην Άνω Γλυφάδα από τον θάνατο της 56χρονης καθηγήτριας, η οποία εγκλωβίστηκε στα ορμητικά νερά των χειμάρρων και βρήκε τραγικό θάνατο κάτω από ένα αυτοκίνητο.

Νέα μαρτυρία για την τραγική υπόθεση της 56χρονης καθηγήτριας που έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, όταν παρασύρθηκε από χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο, φιλοξένησε το Kontra Channel. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, καθώς είχε ενημερωθεί ότι το σπίτι της είχε πλημμυρίσει.

Όπως ανέφερε γυναίκα που μίλησε στο κανάλι, η 56χρονη σχολούσε από τη δουλειά της και έσπευσε να επιστρέψει στο σπίτι της, μετά από ειδοποίηση ότι είχε πλημμυρίσει.

Μίλησε με κάθε λεπτομέρεια για τις σοκαριστικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της. «Ήμασταν μέσα στο σπίτι και την βλέπαμε από το παράθυρο. Πήγε να περάσει το δρόμο. Της φώναξε το αφεντικό μου να μην το κάνει. Δεν πρόλαβε, ούτε μας άκουσε. Με το “μη” την παίρνει το ρεύμα, την παρασύρει και την πάει κάτω από το αυτοκίνητο».

Στην συνέχεια η αυτόπτης μάρτυρας πρόσθεσε…. «Εμείς από το παράθυρο να βλέπουμε και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βγήκε το αφεντικό μου, βγήκαν οι άλλοι γείτονες από δίπλα. Προσπάθησαν 3-4 άνδρες να κάνουν κάτι με το αυτοκίνητο, αλλά δεν μπόρεσαν. Μέχρι που ήρθε η Πυροσβεστική και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ήταν».

Βίντεο ντοκουμέντο από τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν μετά τον εγκλωβισμό της 56χρονης γυναίκας κάτω από το αυτοκίνητο στην οδό Κυρίλλου και Μεθόδιου στην Άνω Γλυφάδα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε φαίνονται κάτοικοι της Άνω Γλυφάδας αλλά και πυροσβέστες να έχουν περικυκλώσει το ασημί αυτοκίνητο και να προσπαθούν να βρουν τρόπο έτσι ώστε να βγάλουν την γυναίκα κάτω από το όχημα.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/diasosi-glifada-mesa-1.mp4

Η στάθμη του νερού είναι σε μεγάλο ύψος ενώ οι ορμητικοί χείμαρροι εξακολουθούν να κατηφορίζουν από το βουνό προς τα χαμηλότερα σημεία της Άνω Γλυφάδας.