Άνω Γλυφάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τις δραματικές στιγμές απεγκλωβισμού της 56χρονης που παρασύρθηκε από χείμαρρο

Βίντεο ντοκουμέντο από τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν μετά τον εγκλωβισμό της 56χρονης γυναίκας κάτω από το αυτοκίνητο στην οδό Κυρίλλου και Μεθόδιου στην Άνω Γλυφάδα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε φαίνονται κάτοικοι της Άνω Γλυφάδας αλλά και πυροσβέστες να έχουν περικυκλώσει το ασημί αυτοκίνητο και να προσπαθούν να βρουν τρόπο έτσι ώστε να βγάλουν την γυναίκα κάτω από το όχημα.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/diasosi-glifada-mesa.mp4

Όπως θα δείτε και εσείς, η στάθμη του νερού είναι σε μεγάλο ύψος ενώ οι ορμητικοί χείμαρροι εξακολουθούν να κατηφορίζουν από το βουνό προς τα χαμηλότερα σημεία της Άνω Γλυφάδας.

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο newsit.gr περιέγραψε καρέ – καρέ την επιχείρηση απεγκλωβισμού της 56χρονης.

«Μόνο τα πόδια της φαίνονταν, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να την σώσουμε. Η γυναίκα ήταν 56 χρόνων και είχε μια κόρη. Μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο, δεν μπορούσαμε να την σώσουμε. Μάλλον χτύπησε όπως την παρέσυρε το νερό και δεν μπορούσε να κρατηθεί από κάπου», ανέφερε συγκεκριμένα.

