Άννα Κυριακού: «Εκπλήρωσες το όνειρο ζωής σου και έφυγες ήρεμη» – Η συγκινητική ανάρτηση του γιου της

H Άννα Κυριακού, η αγαπημένη «θεία Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες» πέθανε σε ηλικία 95 ετών την Δευτέρα (10/10), με την δυσάρεστη είδηση να γνωστοποιεί ο Σπύρος Μπιμπίλας. Λίγο αργότερα ο γιος της ηθοποιού θέλησε να κάνει μια σπαραχτική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Όπως έγραψε ο Χρήστος Αποστολίδης, η Άννα Κυριακού έκανε το όνειρό της πραγματικότητα, «φεύγοντας» στον ύπνο της, με το μήνυμα να αναφέρει: «Αγαπημένη μου μανούλα, καλό σου ταξίδι και καλή αντάμωση. Εκπλήρωσες το όνειρο ζωής σου και έφυγες ήρεμη και ευχαριστημένη όπως το επιθυμούσες. Με αγάπη από όλους που σε γνώρισαν.

Ήσουν και θα είσαι πάντα υπέροχη!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σε δηλώσεις του στο Πρωινό του ΑΝΤ1, ο γιος της Άννας Κυριάκου δήλωσε: «Σήμερα το πρωί έφυγε. Τι να πω… νομίζω ότι ξεκουράστηκε. Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη διότι εκπλήρωσε το όνειρό της που ήταν έκδοση του βιβλίου της με την βιβλιογραφία της.

Με αυτό το προσκεφάλι της έφυγε. Έφυγε χαρούμενη όπως ήταν σε όλη της τη ζωή μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Ρωτήστε όλους τους φίλους της. Ρωτήστε όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ συγκινημένος τώρα με συγχωρείται.

Ζω μαζί της εδώ και 2,5 χρόνια. Ήμουν μέσα στο σπίτι (όταν πέθανε)».