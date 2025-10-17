Άνδρας έπεσε από τον Πύργο «Απόλλων» στους Αμπελόκηπους

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας που έπεσε από τον Πύργο «Απόλλων» στους Αμπελοκήπους το μεσημέρι της Παρασκευής (17.10.25).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 44 ετών που αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 24ο όροφο του ουρανοξύστη που βρίσκεται στην οδό Λουίζης Ριανκούρ στους Αμπελόκηπους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 44χρονος βρισκόταν στο καφέ του ορόφου μόνος του και μετά από κάποια λεπτά πήρε φόρα και έπεσε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσε μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ όμως ο άνδρας άφησε την τελευταία πνοή.

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης του 44χρονου δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.

Στο σημείο έχει μεταβεί ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων, μαζί με άλλους αστυνομικούς, που συλλέγουν στοιχεία για το τραγικό συμβάν.