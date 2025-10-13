Άνδρας έπεσε από πλοίο στη θάλασσα κοντά σε Αμοργό και Αστυπάλαια – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό σώμα την Κυριακή (12.10.2025), αφού άντρας έπεσε στη θάλασσα, ανάμεσα σε Αμοργό και Αστυπάλαια, λόγω ισχυρών ανέμων.

Σε εξέλιξη είναι εκτεταμένες έρευνες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, για τον εντοπισμό του άνδρα που έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο που φέρει σημαία των Νήσων Μάρσαλ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, οι έρευνες συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σε αυτές συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και πέντε παραπλέοντα πλοία που επιχειρούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ.