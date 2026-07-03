Άνδρας έπεσε από ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας – Στο σημείο αστυνομία και ΕΚΑΒ

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 03.06.2026 στο κέντρο της Αθήνας, για πτώση άνδρα από όροφο ξενοδοχείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στη συμβολή των οδών Δεληγιάννη και Μεταξά, δίπλα από τον Σταθμό Λαρίσης στο κέντρο της Αθήνας, και μετά τον εντοπισμό του άνδρα προκλήθηκε αναστάτωση στο σημείο, καθώς το βασικό σενάριο είναι να έπεσε από μπαλκόνι.

Άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα περίπου 25 χρόνων που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για ατύχημα ή για αυτοκτονία με τις αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.