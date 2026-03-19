Άμπου Ντάμπι: «Έκανα το σπίτι μου καταφύγιο, πήγαμε τέσσερις και γυρίσαμε όλοι» λέει επαναπατρισθείσα

Την εμπειρία της όσο βρισκόταν στο Ντουμπάι, αλλά και το πώς κατάφερε να ταξιδέψει από το Άμπου Ντάμπι στην Αθήνα μέσω της ειδικής πτήσης επαναπατρισμού, μαζί με τα παιδιά της και το σκυλάκι της, περιέγραψε μια γυναίκα μιλώντας στο Live News.

Χτες Τετάρτη (18.03.2026) προσγειώθηκαν στην Αθήνα εκατοντάδες Έλληνες που ταξίδεψαν με την ειδική πτήση επαναπατρισμού της Aegean. To αεροσκάφος αναχώρησε από το Άμπου Ντάμπι και έφτασε στην Ελλάδα περίπου στις 19:00. Ανακουφισμένοι έφτασαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 101 Έλληνες μαζί τους, είχαν και τα 47 κατοικίδια τους.

Στην ειδική πτήση επαναπατρισμού της Aegean, από τη Μέση Ανατολή, βρισκόταν η Μαρία Θεοχάρη μαζί με τα δύο παιδιά της και το σκυλάκι τους. «Πήγαμε 4 και γυρίσαμε 4. Ήταν η καλύτερη πτήση της ζωής μου, έκαναν όλοι εκπληκτική δουλειά. Φοβήθηκε γιατί χτες έπρεπε να πάω από Ντουμπάι στο Άμπου Ντάμπι με τα παιδιά και τον Ματίζ.

Το σπίτι μου το είχα διαμορφώσει σαν καταφύγιο και δεν ήξερα αν πρέπει να φύγω. Είχαμε φτιάξει έτσι για να μη μπαίνει φως, είχαμε βάλει ταινίες για να προστατεύσουμε τα τζάμια. Μέχρι την 15η μέρα πολέμου δεν φοβήθηκα, είχα τον Μάξιμο, τον γιο μου που μου έδινε κουράγιο, που είναι μόλις 12 ετών. Η κόρη μου, Βικτώρια, ήταν η αφορμή να πω μέσα μου “πρέπει να φύγεις” μια μέρα που δεχτήκαμε δύο απανωτά αλέρτ, και το παιδί μου μού είπε “Μαμά, φοβάμαι!”. Είμαι μόνη μου εκεί, έπρεπε να φροντίσω ότι τα παιδιά δεν θα πανικοβληθούν. Εκείνο το Σάββατο η Βικτώρια έβαλε τα κλάματα και της υποσχέθηκα ότι θα είμαστε μαζί σε όλο αυτό.

Για μένα η χειρότερη νύχτα ήταν την Τρίτη. Δεν φοβηθήκαμε τον προηγούμενο καιρό, η κυβέρνηση εκεί κάνει εκπληκτική δουλειά. Αμύνονται για να προστατευτούμε όλοι εκεί. Δεν έχει γίνει πόλη – φάντασμα, μετά την πρώτη μέρα όλα επέστρεψαν στην κανονική τους ροή. Λόγω spring break, ήμασταν ούτως ή άλλως σε διακοπές. Η ζωή αρκετών έχει επανέλθει. Εγώ περιόρισα τις μετακινήσεις μου. Η κυβέρνηση φρόντισε να είμαστε ασφαλείς με τα αλέρτ. Τα κατοικίδια δεν είναι αντικείμενα να τα αφήσεις πίσω, είναι σαν τα παιδιά μας».

Το πόσιμο νερό έχει γίνει, «όπλο» σε ένα πόλεμο που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στη Μέση Ανατολή. Σε περιοχή με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ να αντλούν έως και το 90% του πόσιμου νερού τους από την αφαλάτωση, ιρανικές επιθέσεις δεν πλήττουν απλώς υποδομές αλλά δείχνουν να απειλούν την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων.

Αναλυτές και επιστήμονες εξηγούν ότι τα κράτη του Κόλπου βασίζονται στις σπάνιες βροχοπτώσεις και σε περιορισμένους υπόγειους υδροφορείς. Η πληθυσμιακή έκρηξη των τελευταίων δεκαετιών εξάντλησε τα αποθέματα, καθιστώντας την αφαλάτωση σχεδόν μονόδρομο.

Οι μονάδες αφαλάτωσης που συχνά είναι συνδεδεμένες με ενεργειακές εγκαταστάσεις, λειτουργούν ως κρίσιμοι κόμβοι: ένα πλήγμα στην ενέργεια σημαίνει ταυτόχρονα διακοπή ρεύματος και νερού.

«Οι τουρίστες έχουν μειωθεί αυτή τη στιγμή, αλλά μην ξεχνάμε ότι συγκεκριμένα για το Ντουμπάι είναι μια πόλη με πάνω από 4 εκατομμύρια κατοίκους και σίγουρα όλοι αυτοί θα παραμείνουν εδώ», ανέφερε κάτοικος του Ντουμπάι.