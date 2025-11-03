Άλκης Καμπανός: Αναβλήθηκε η δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου για τον Οκτώβριο του 2026

Αναβολή για τις 23 Οκτωβρίου του 2026 πήρε η δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού κατά τη διάρκεια οπαδικών επεισοδίων στη Θεσσαλονίκη το 2022. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της πόλης ενέκρινε τα αιτήματα των συνηγόρων υπεράσπισης που επικαλέστηκαν κωλύματα.

Τα αιτήματα κατατέθηκαν από δικαστικούς παραστάτες 4 εκ των 12 κατηγορουμένων. Στην αίθουσα του Εφετείου Θεσσαλονίκης βρέθηκαν 5 από τους 12 κατηγορούμενους. Όλοι βρίσκονται έγκλειστοι σε διάφορες φυλακές της χώρας μετά την ετυμηγορία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Αυτή είναι η δεύτερη αναβολή που χορηγεί το Εφετείο, καθώς είχε προηγηθεί άλλη μία, τον περασμένο Ιανουάριο.

7 από αυτούς έχουν καταδικαστεί με ισόβια κάθειρξη και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι υπόλοιποι 5 με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Ο πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης ωστόσο είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, τον Ιούλιο του 2023, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.

Θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη. Επιπλέον, για 3 κατηγορούμενους θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι 2 για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο.

Η έφεση δεν αγγίζει δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι’ αυτούς ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης τους.

Εκτός από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του, κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο που «πάγωσε» το πανελλήνιο.

Λίγο πριν την έναρξη της δίκης, εκδηλώθηκαν και άγρια επεισόδια έξω από το Εφετείο, μπροστά στη μητέρα του αδικοχαμένου Άλκη. Όλα έγιναν όταν στο σημείο βρέθηκαν φίλοι των καταδικασμένων για να τους συμπαρασταθούν. Τότε δεύτερη ομάδα κουκουλοφόρων ξεκίνησε να τους πετά ξύλα και καρέκλες με αποτέλεσμα να εμπλακούν τα ΜΑΤ και να ρίξουν δακρυγόνα.

Στα επεισόδια έγινε και μία προσαγωγή.