Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου – Δέχτηκε απανωτά χτυπήματα στο πρόσωπο

Με απανωτά χτυπήματα στο κεφάλι φαίνεται πως δολοφονήθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης (21.7.26) στο δικηγορικό γραφείο που χρησιμοποιούσε και ως χώρο διαμονής, στο κέντρο της Αθήνας.

Τα έως τώρα στοιχεία οδηγούν τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του ποινικολόγου ήταν εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο ή πυροβόλο όπλο. Αντίθετα, τα ευρήματα δείχνουν ότι ο ποινικολόγος δέχθηκε σφοδρή επίθεση με αλλεπάλληλα χτυπήματα, κυρίως στο πρόσωπο και το κεφάλι, τα οποία φαίνεται πως τον οδήγησαν στον θάνατο.

Η αστυνομία εξετάζει τώρα εάν τα τραύματα προκλήθηκαν από γροθιές και κλωτσιές ή από τη χρήση κάποιου αντικειμένου, ενώ δεν αποκλείεται ο άτυχος άνδρας να χτύπησε και πάνω σε έπιπλα που βρίσκονταν στον χώρο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το κίνητρο του δράστη, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο να λείπουν αντικείμενα από το γραφείο.

Το χρονικό

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σταύρος Γεωργίου δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γεγονός που ανησύχησε την οικογένειά του. Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του προσπαθούσαν επίμονα να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, χωρίς όμως να λάβουν καμία απάντηση.

Όταν οι κλήσεις τους παρέμειναν αναπάντητες, μετέβησαν στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου και χτυπούσαν επανειλημμένα το κουδούνι, χωρίς αποτέλεσμα. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Όταν άνοιξε η πόρτα του γραφείου, αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη.

Ο ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του βρέθηκε γυμνή, σε εμβρυακή στάση, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στον χώρο. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί δεν διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο, ούτε ενδείξεις ότι το γραφείο είχε ερευνηθεί, στοιχείο που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε και ο αδελφός του θύματος, εμφανώς συγκλονισμένος. Όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους, αναζητούσε και ο ίδιος τον αδελφό του από το μεσημέρι, χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του.