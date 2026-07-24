Άγριος ξυλοδαρμός γιατρού από συγγενείς ασθενή σε parking νοσοκομείου της Αθήνας – Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση

Άγρια επίθεση δέχθηκε γιατρός σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας από ομάδα ατόμων, με τον έναν από αυτούς να τον γρονθοκοπεί και να τον κλωτσά. Ο γιατρός σώθηκε από τα χειρότερα όταν στη μέση μπήκαν ακόμα και γυναίκες.

Η επίθεση έγινε πριν από λίγα 24ώρα, στο parking γνωστού νοσοκομείου στα βόρεια προάστια της Αττικής. Όπως θα δείτε και εσείς στο βίντεο διάρκειας 85 δευτερολέπτων, όλα ξεκίνησαν μετά από ένα έντονο διαπληκτισμό που είχε ο γιατρός με συγγενείς και φίλους ενός ασθενή.

Ο ένας από τους συγγενείς άρχισε να βρίζει και να απειλεί τον γιατρό και με γρήγορο βηματισμό κινείται εναντίον του. Όταν τον πλησίασε, ξεκίνησε να τον σπρώχνει και στη συνέχεια του έριξε γροθιά στο πρόσωπο. Ανάμεσα στους δύο άνδρες μπήκε μία γυναίκα η οποία προσπάθησε να τραβήξει τον γιατρό σε ασφαλές σημείο. Από πίσω της ακολούθησαν όμως οι συγγενείς του ασθενούς με αποτέλεσμα ο δράστης να βγει εκτός ελέγχου.



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Όπως θα δείτε στο βίντεο, ο συγγενής συνεχίζει και βρίζει τον γιατρό, ενώ σπρώχνει ακόμα και τη γυναίκα προκειμένου να βρεθεί και πάλι απέναντί του.

Ενώ ο γιατρός βρίσκεται ακινητοποιημένος πάνω σε ένα αυτοκίνητο, ο δράστης του ρίχνει άλλες 2 γροθιές. Το θύμα στην προσπάθειά του να αμυνθεί δέχεται εν τέλει και κλωτσιά.

Εκείνη τη στιγμή, ανάμεσα στον γιατρό και στον συγγενή του ασθενούς, θα μπουν και άλλα άτομα για να τους χωρίσουν και τελικά θα καταφέρουν να τραβήξουν τον γιατρό μακριά από τον δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγγενείς του ασθενούς που δημιούργησαν το επεισόδιο, ήταν Ρομά.