Άγρια συμπλοκή στον Νέο Κόσμο: Οδηγός φορτηγού τραυμάτισε με μαχαίρι 3 συναδέλφους του – 5 συλλήψεις

Τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ άλλοι 5 συνελήφθησαν, μετά από άγρια συμπλοκή στη μέση του δρόμου στον Νέο Κόσμο.

Όλα έγιναν στην οδό Μπακνανά στον Νέο Κόσμο μετά από τροχαίο μεταξύ δύο φορτηγών, το μεσημέρι της Δευτέρας (20.10.2025). Οι υπόλοιποι οδηγοί φορτηγών ξεκίνησαν να λογομαχούν με αποτέλεσμα τα αίματα να ανάψουν γρήγορα και να προκληθεί συμπλοκή. Ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι και ξεκίνησε να επιτίθεται στον υπόλοιπους με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 άτομα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, με ελαφρά τραύματα και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Λόγω της αναστάτωσης, στο σημείο κλήθηκε και η ΕΛΑΣ η οποία προχώρησε στη σύλληψη συνολικά 5 οδηγών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της συμπλοκής.