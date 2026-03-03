Άγρια επίθεση σε λεωφορείο στη Γλυφάδα: Κάρφωσε στυλό στο μάτι επιβάτη – Κουβαλούσε και μαχαίρι

Άγρια επίθεση καταγράφηκε τη Δευτέρα (02.03.2026) σε λεωφορείο στη Γλυφάδα, όταν 24χρονος τραυμάτισε στο πρόσωπο επιβάτη με ένα στυλό.

Η επίθεση έγινε μέσα στο λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σαρωνίδα – Ελληνικό, στο ύψος της Γλυφάδας. Κάτω από λόγους που διερευνώνται, ο 24χρονος έβγαλε το στυλό και τραυματίστηκε στη μύτη τον επιβάτη με καταγωγή από την Τυνησία. Στη συνέχεια του το κάρφωσε στο μάτι, προκαλώντας του τραύματα.

Σε έλεγχο που του έγινε, αποδείχθηκε πως κουβαλούσε και μαχαίρι 18 εκατοστών, χωρίς να το χρησιμοποιήσει στην επίθεση.

Ο 24χρονος συνελήφθη καθώς κατηγορείται για βαριές σωματικές βλάβες αλλά και για οπλοκατοχή.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον Τυνήσιο καθώς κατηγορείται για εξύβριση.