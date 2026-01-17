Άγρια δολοφονία στο Αγρίνιο: Πυροβόλησαν με καραμπίνα πρόεδρο κοινότητας μέσα στο αυτοκίνητό του

Νεκρός μετά από πυροβολισμό έπεσε ο Κώστας Αλεξανδρής, ο πρόεδρος του Λιθοβουνίου Αγρινίου. Η άγρια δολοφονία έγινε το πρωί του Σαββάτου (17.01.2026) με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται από το Αγρίνιο, ο δράστης της δολοφονίας είχε στήσει καρτέρι θανάτου στο θύμα. Τη στιγμή που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε 3 φορές.

Ο 50χρονος Κώστας Αλεξανδρής που είναι πατέρας ενός παιδιού, έχασε ακαριαία τη ζωή του.

Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Πληροφορίες από sinidisi.gr