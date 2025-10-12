Άγουρη εγκληματική οργάνωση «άδειαζε» καταστήματα και εκκλησίες στη Σαλαμίνα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της

Ο φόβος και ο τρόμος είχαν γίνει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που άνοιγαν καταστήματα στη Σαλαμίνα και τα άδειαζαν. Μετά από επιχείρηση της αστυνομίας συνελήφθησαν συνολικά 6 άτομα, ένας εκ των οποίων και ανήλικος 16 χρόνων. Όλοι κατηγορούνται για κλοπές και διαρρήξεις.

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο, έκαναν στοχευμένες και συνεχόμενες διαρρήξεις σε καταστήματα της Σαλαμίνας, και όχι μόνο. Δεν δίστασαν να εισβάλλουν και σε εκκλησία αρπάζοντας εικόνα μεγάλης αξίας.

Όσον αφορά την δράση τους, «χτύπαγαν» πάντα μεταμεσονύκτιες και πρώτες πρωινές ώρες για να μην γίνουν αντιληπτοί από τους περαστικούς. Αφού έβρισκαν τρόπο να μπουν μέσα στα καταστήματα, έκλεβαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και έφευγαν. Για να καλύψουν τα ίχνη τους φορούσαν σκούρα ρούχα, κουκούλες και fullfaces.

Με σκοπό να αυξήσουν την λεία τους, αρκετές φορές έκαναν «μαραθώνιο διαρρήξεων» μέσα σε ένα βράδυ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, οι δράστες κράταγες τσίλιες τη στιγμή που κάποιος προσπαθούσε να εισβάλλει μέσα στην επιχείρηση. Στη συνέχεια, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους έψαχναν για χρήματα ή αντικείμενα μεγάλης αξίας.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/egklhmatikh-organwsh-salamina.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/egklhmatikh-organwsh-salamina1.mp4

Σε μία περίπτωση μάλιστα, αφού άδειασαν το ταμείο, άνοιξαν ανενόχλητοι τα ψυγεία, άρπαξαν αναψυκτικά και πριν φύγουν βούτηξαν και σνακς.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/egklhmatikh-organwsh-salamina2.mp4

Συνολικά συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας 20, 21, 22 και 23 και 16 χρόνων ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένα ακόμα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

Όλοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κλοπές και διαρρήξεις. Συνολικά έχουν εξιχνιαστεί 10 υποθέσεις.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.