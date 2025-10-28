Άγνωστος Στρατιώτης – Οδηγία προς την ΕΛΑΣ: «Μην προκαλείτε»

Οδηγία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς την ΕΛ.ΑΣ. για τις επετειακές εκδηλώσεις μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Στόχος, είναι η ηρεμία, ο σεβασμός και η διαφύλαξη της μνήμης των πεσόντων.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει λάβει οδηγίες να αποφεύγει προκλητικές ενέργειες μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στη διάρκεια των εκδηλώσεων μνήμης για τους πεσόντες.

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της ηρεμίας και της αξιοπρέπειας των εορτασμών, καθώς και στην προστασία των οικογενειών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιοι φορείς επισημαίνουν τη σημασία της διαφύλαξης των ονομάτων των νεκρών, προκειμένου να μην υποβαθμιστεί η μνήμη τους.

Την ίδια στιγμή, οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών δηλώνουν αποφασισμένοι να διαφυλάξουν τα ονόματα των ανθρώπων τους που είναι γραμμένα μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.