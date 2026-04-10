Άγιο Φως: Η τελετή Αφής και το ειδικό σχέδιο για την μεταφορά Του σε κάθε άκρη της Ελλάδας

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θα φτάσει η ελληνική αποστολή στα Ιεροσόλυμα, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11.04.2026) με σκοπό να παραλάβει με κάθε ασφάλεια το Άγιο Φως και να το μεταφέρει στην Ελλάδα.

Ειδική τριμελής αποστολή θα αναχωρήσει με το κυβερνητικό αεροσκάφος από την στρατιωτική βάση της Ελευσίνας προς το Τελ Αβίβ και στη συνέχεια θα μεταφερθεί οδικώς στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός.

Το πλήρωμα θα παραμείνει στο αεροδρόμιο μέχρι η αποστολή να επιστρέψει στο αεροσκάφος και να ξεκινήσει η μεταφορά του Αγίου Φωτός.

Αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Η τελετή αφής και το σχέδιο για την μεταφορά ΤΟΥ

Κατά την διάρκεια της τελετής αφής εντός του Ιερού Ναού της Αναστάσεως θα βρίσκονται ο Πατριάρχης και 15 πατέρες του Παναγίου Τάφου.

Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τον υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδο ο οποίος θα παραλάβει αυτοπροσώπως το Άγιο Φως από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’ για να το φέρει στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια θα ξεκινήσει το ειδικό σχέδιο για την μεταφορά Του από αέρος και ξηράς ώστε να φτάσει σε κάθε άκρη της χώρα μας.

Αεροσκάφη της AEGEAN και της Olympic Air έχουν «επιστρατευτεί» ώστε να μεταφέρουν το Άγιο Φως από την Αθήνα σε κάθε περιοχή.

Συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί 11 πτήσεις: