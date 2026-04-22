Άγιος Παντελεήμονας: 35χρονος βιντεοσκοπούσε να χτυπά και να σημαδεύει με όπλο την σύντροφό του

Σκηνές έντασης και φόβου εκτυλίχθηκαν στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ήρθε στο φως, προκαλώντας σοκ. Μια γυναίκα βρήκε τη δύναμη να ζητήσει βοήθεια μέσα στη νύχτα, οδηγώντας τους αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης κατευθείαν στα ίχνη του 35χρονου δράστη.

Η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στον Άγιο Παντελεήμονα παίρνει ακόμη πιο σοκαριστική τροπή, καθώς ο άνδρας φέρεται όχι μόνο να χτύπησε αλλά και να την απείλησε με όπλο, καταγράφοντας μάλιστα τις πράξεις του. Η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας απέτρεψε τα χειρότερα και οδήγησε τελικά στη σύλληψή του.

Το περιστατικό έγινε στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου μια 27χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία πήγε στο αστυνομικό τμήμα μαζί με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και απειλές. Όπως είπε, το πρωί της 19ης Απριλίου 2026 ο άνδρας την έβρισε χωρίς λόγο, τη χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι και στο σώμα και την έπιασε από τον λαιμό πιέζοντάς την δυνατά. Παράλληλα, την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει με όπλο που κρατούσε, ενώ κατέγραφε όσα έκανε.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, γύρω στις 22:30, ενώ περπατούσαν μαζί στον δρόμο, η γυναίκα είδε ένα περιπολικό της Άμεσης Δράσης να περνά. Βρήκε την ευκαιρία να ξεφύγει χωρίς να την καταλάβει και ζήτησε βοήθεια από τους αστυνομικούς. Ο δράστης το έβαλε στα πόδια, όμως οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν και τελικά τον εντόπισαν στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια, όπου και τον συνέλαβαν.

Στη συνέχεια, ο δράστης οδήγησε τους αστυνομικούς στο σπίτι του και τους παρέδωσε μόνος του ένα πιστόλι με γεμιστήρα και επτά σφαίρες, καθώς και ποσότητες που φαίνεται να ήταν κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη σε συσκευασίες. Αμέσως μετά μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου και συνελήφθη.

Στο σημείο όπου εντοπίστηκε, έφτασαν και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για ενίσχυση, οι οποίοι έμειναν μαζί με τη γυναίκα για να την προστατεύσουν. Εκείνη τους ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος συνήθως είχε ποσότητες ναρκωτικών, χωρίς όμως να ξέρει πού τις έκρυβε. Μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης είχε και αποθήκη στο υπόγειο της πολυκατοικίας του. Σε έρευνα που έγινε εκεί παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες κάνναβης και ηρωίνης, μια ζυγαριά ακριβείας, τραπεζικές κάρτες που ανήκαν σε άλλα άτομα και κινητά τηλέφωνα που δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει ή να δικαιολογήσει.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς για τις πρώτες βοήθειες και της δόθηκαν οδηγίες για την ασφάλειά της. Τα ναρκωτικά και το όπλο κατασχέθηκαν και θα εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ τα υπόλοιπα αντικείμενα στάλθηκαν για φύλαξη στην Εισαγγελία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών το πρωί της 20ης Απριλίου 2026. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια για υποθέσεις ναρκωτικών και πήρε προθεσμία να απολογηθεί στις 23 Απριλίου, παραμένοντας κρατούμενος μέχρι τότε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Άμεση ανταπόκριση αστυνομικών περιπολικού της Άμεσης Δράσης, βραδινές ώρες της 19-4-2026, σε κλήση για βοήθεια από γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας οδήγησε στη σύλληψη του 35χρονου δράστη στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση των νομοθεσιών για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, εξύβριση, απειλή και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 19-4-2026 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, αλλοδαπή γυναίκα, η οποία κατάφερε να διαφύγει της προσοχής του 35χρονου αλλοδαπού συντρόφου της, προσέγγισε αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης και τους ανέφερε ότι νωρίτερα εντός οικίας, ο 35χρονος άσκησε σε βάρος της σωματική βία και την απείλησε με πυροβόλο όπλο.

Όταν ο ανωτέρω αντιλήφθηκε την επικοινωνία της γυναίκας με τους αστυνομικούς τράπηκε σε φυγή ωστόσο ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα ύστερα από επισταμένες αναζητήσεις των αστυνομικών και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. το οποίο επιλήφθηκε της προανάκρισης.

Όπως προέκυψε, ο δράστης είχε προκαλέσει σωματικές βλάβες στη γυναίκα, την εξύβρισε, την απείλησε ενώ κορύφωσε την εγκληματική συμπεριφορά του σημαδεύοντάς την με πυροβόλο όπλο, πράξη την οποία βιντεοσκόπησε.

Μετά από έρευνα στην οικία του αρχικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το επίμαχο πυροβόλο όπλο τύπου (pocket), γεμιστήρας με -7- φυσίγγια και -7- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -36,3- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης ενώ σε έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε αποθήκη ιδιοκτησίας του 35χρονου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-586- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-257- γραμμ. ηρωίνης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

-6- τραπεζικές κάρτες μαζί με -5- κινητά τηλέφωνα, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».