Άγιος Παντελεήμονας: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για το μαχαίρωμα σε 17χρονο έξω από σχολείο

Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για το μαχαίρωμα έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα πέρασαν οι αστυνομικές αρχές, ενώ οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ ψάχνουν από βιντεοληπτικό υλικό να βρουν κι άλλους εμπλεκόμενους στην αιματηρή επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ μετά από έρευνες κατάφεραν να φτάσουν στην ταυτότητα δύο 16χρονων οποίοι συμμετείχαν στην επίθεση εναντίον του ανήλικου έξω από το λύκειο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Ωστόσο συνεχίζουν τις αναζητήσεις του, καθώς στην επίθεση φέρεται να συμμετείχαν περισσότερα από πέντε άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2:10 χθες το μεσημέρι έξω από λύκειο του Αγίου Παντελεήμονα, ενώ ένας καθηγητής αντίκρυσε τον τραυματισμένο μαθητή κι ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές και το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε τον 17χρονο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ενώ άνδρες της ΕΛ.ΑΣ ξεκίνησαν αναζητήσεις στην περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν τους εμπλεκόμενους.

Το newsit.gr έφερε πρώτο χθες το στο φως της δημοσιότητας το βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνονται 12 άτομα να τρέχουν δευτερόλεπτα μετά το περιστατικό, ενώ η κάμερα ασφαλείας που του έχει συλλάβει βρίσκεται σε απόσταση 300 μέτρων από το σημείο τη επίθεσης.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/video-maxairoma.mp4

Κι αυτό το βίντεο όπως κι άλλα από την περιοχή έχουν μπει στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών, οι οποίοι προσπαθούν να ταυτοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα.