Άγιος Παντελεήμονας: Τεράστια «καβάτζα» ναρκωτικών βρέθηκε σε σπίτι – Χειροπέδες σε 25χρονο αλλοδαπό

Μία «αποθήκη» ναρκωτικών ανακάλυψαν αστυνομικοί στον Άγιο Παντελεήμονα με αποτέλεσμα να συλληφθεί 25χρονος που κατείχε ποσότητες που ξεπερνάνε τα 30 κιλά.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής (24/5/2026), όταν μετά από έρευνες στον Άγιο Παντελεήμονα εντοπίστηκε πάνω σε μηχανή ο 25χρονος αλλοδαπός διακινητής ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί έκαναν μετά έρευνα στο σπίτι του νεαρού όπου και βρήκαν τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 18 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -19- κιλά και -900-γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
  • 76 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -7- κιλά και -600- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),
  • 1 κιλό και 623 γραμμ. κοκαΐνης,
  • 350 γραμμ. ροζ κοκαΐνης,
  • 525 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης
  • 1 κιλό και -377- γραμμ. ναρκωτικής ουσίας MDMA,
  • 48 ναρκωτικά δισκία,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
  • το χρηματικό ποσό των -2.550- ευρώ,
  • αλεξίσφαιρο γιλέκο,
  • 6 φυσίγγια και
  • αεροβόλο τυφέκιο.
Φωτο astynomia.gr
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

