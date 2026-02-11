Άγιος Παντελεήμονας: «Θα σε σκοτώσω αν φωνάξεις την αστυνομία» – Οι εφιαλτικές στιγμές 44χρονης στα χέρια 24χρονου

Στιγμές τρόμου για μία 44χρονη Ρουμάνα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα. Η γυναίκα κατήγγειλε δύο επιθέσεις μέσα σε λίγες ώρες από τον 24χρονο σύντροφό της, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, την απείλησε να τη σκοτώσει.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 11ης Φεβρουαρίου, η 44χρονη Ρουμάνα τηλεφώνησε στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης, καλώντας σε βοήθεια στην οδό Αχαρνών. Αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τη γυναίκα να είναι σε κατάσταση πανικού.

Η 44χρονη ανέφερε ότι ο 24χρονος σύντροφός της, τής έριξε κουτουλιά, αποπειράθηκε να την πνίξει με κασκόλ και την απείλησε πως θα τη σκοτώσει αν ειδοποιήσει την αστυνομία.

Λίγες ώρες αργότερα, ο νεαρός εντοπίστηκε στην πλατεία Καραϊσκάκη και συνελήφθη, κατηγορούμενος για «απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και απειλή».

Στη διάρκεια της εξέτασης, διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος είχε εμπλακεί σε ακόμη ένα περιστατικό σε βάρος της 44χρονης, στις 9 Φεβρουαρίου, οπότε και φέρεται να την είχε χτυπήσει και να την είχε απειλήσει με μαχαίρι.

Ο νεαρός συλληφθείς αναμένεται να απολογηθεί στις 13 Φεβρουαρίου.