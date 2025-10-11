Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 48χρονο να ζητά βοήθεια γεμάτος αίματα μετά τη δολοφονία του 31χρονου

Φωτογραφίες και βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 48χρονος τραυματίας βγαίνει στον δρόμο, μπαίνει σε κοντινό σούπερ μάρκετ και ζητά βοήθεια από την ιδιοκτήτη του, φέρνει στο φως το newsit.gr. Tα ντοκουμέντα είναι λίγα δευτερόλεπτα αφού ο άνδρας κατάφερε να βγει από το μοιραίο διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου μέσα σε αυτό βρέθηκε νεκρός ο 31χρονος, ουκρανικής καταγωγής.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο 48χρονος μετά το σοκαριστικό έγκλημα στην ήσυχη γειτονιά του Άγιου Παντελεήμονα, αρχίζει και τρέχει προς την επιχείρηση που βρίσκεται απέναντι από το σπίτι του ουρλιάζοντας σε σπαστά ελληνικά «καλέστε την αστυνομία». Ο άνδρας έχει βαθύ τραύμα στο κεφάλι και είναι γεμάτος με αίματα. Στο κούτελό του έχει μονωτική ταινία ενώ τα χέρια του είναι λυτά καθώς μπόρεσε να βγάλει τα tie wrap με τα οποία ήταν δεμένος.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/agios-pantelehmonas-egklhma.mp4

Στις επόμενες φωτογραφίες φαίνεται ο άνδρας να μπαίνει εν τέλει στην επιχείρηση και να ζητά απεγνωσμένα βοήθεια από την ιδιοκτήτη ο οποίος κατάλαβε πως κάτι κακό έχει συμβεί και κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι στο διαμέρισμα υπήρχαν στο σύνολο 3 άτομα, ο νεκρός και άλλοι 2 δεμένοι, εκ των οποίων ο ένας έφυγε πριν έρθει η αστυνομία.

Στο σημείο βρέθηκε και η μητέρα του θύματος η οποία φέρεται πως βρήκε τον τραυματία στον δρόμο και μαζί ανέβηκαν πάνω στο διαμέρισμα. Εκεί βρήκε το παιδί της νεκρό μέσα σε λίμνη αίματος. Τα χέρια του ήταν επίσης δεμένα με tie wrap ενώ το κεφάλι του γεμάτο με τραύματα από τον άγριο ξυλοδαρμό.

Ο ιατροδικαστής υποστηρίζει ότι περίπου εκείνες τις ώρες υπέκυψε στα τραύματά του ο 31 χρόνος.

