Άγιος Παντελεήμονας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα

Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα καθώς εντοπίστηκαν ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε διαμέρισμα το απόγευμα της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία οι αστυνομικοί λίγο πριν τις 5 το απόγευμα μπήκαν σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Σεράφη στον Άγιο Παντελεήμονα και αντίκρισαν μια μακάβρια εικόνα.

Είδαν έναν άνδρα νεκρό και δίπλα του άλλον έναν ο οποίος ήταν τραυματισμένος. Ο νεκρός είναι ένας 31χρονος από την Ουκρανία ο οποίος είχε πάρα πολλά χτυπήματα στο πρόσωπο, ενώ ο 48χρονος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο είναι Πολωνός.