Άγιος Δημήτριος: 4 διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους

Πανικός προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 13.11.2025, στον Άγιο Δημήτριο, ανάμεσα σε διαρρήκτες και αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ μετά από καταδίωξη.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ όταν οι αστυνομικοί δέχτηκαν κλήση για διάρρηξη στην οδό Αντιόπης στη Δάφνη πιάνοντας στα πράσα τους ληστές.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι αστυνομικοί όταν έφτασαν είδαν τους 4 δράστες να βγαίνουν από το σπίτι και τότε ξεκίνησε η καταδίωξη.

Οι διαρρήκτες αφού εγκλωβίστηκαν παρέσυραν της μηχανές των αστυνομικών τραυματίζοντάς τους ελαφρα.

Οι αστυνομικοί, πυροβόλησαν 3 φορές στα λάστιχα του αυτοκινήτου, που οι δράστες άφησαν στην οδό Κατσιβάνιου στον Άγιο Δημήτριο.

Οι δράστες εξαφανίστηκαν πεζή, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.