Άγιος Δημήτριος: Στο Ναυτοδικείο ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου

Ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (28.04.2026) στο Ναυτοδικείο Πειραιά φορώντας αλεξίσφαιρο προκειμένου να απολογηθεί. Ο δράστης κουβαλούσε το μαχαίρι μαζί του γιατί φοβότανε τον 27χρονο.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι στην υπόθεση δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο είναι η 20χρονη σύντροφος του δράστη, ένας 20χρονος φίλος του και ακόμη μία 20χρονη φίλη, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν μαζί του μετά τη διάπραξη της δολοφονίας. Την ίδια στιγμή ο 20χρονος δράστης αναμένεται να απολογηθεί σήμερα για τη δολοφονία του 27χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παππούς του 20χρονου απέδωσε την ευθύνη στην κοπέλα του θύματος, υποστηρίζοντας ότι του έλεγε πως ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο δράστης κυκλοφορούσε προηγουμένως με μαχαίρι και είχε συλληφθεί για παρόμοια περιστατικά, καθώς και η ομολογία της πρώην συντρόφου του ότι περηφανευόταν για το κρητικό μαχαίρι που κατείχε.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/04/agios-dimitrios-2.mp4

Ο 20χρονος ναύτης κατά την εξέτασή του στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εμφανίστηκε μετανοιωμένος και απέδωσε το έγκλημα σε κακιά στιγμή. «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω», είπε. «Μακάρι να μπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω» ανέφερε.

