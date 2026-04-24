Άγιος Δημήτριος: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου – Τραγικές φιγούρες οι γονείς του

Μέσα σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (24.04.2026) η κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 27χρονος δέχτηκε επίθεση από 20χρονο με μαχαίρι στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο την περασμένη Τετάρτη (22/4) με το χτύπημα να είναι μοιραίο.

Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει όσα έχουν συμβεί και τον τρόπο που ο 27χρονος έχασε τη ζωή του. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του και ιδιαίτερα η μητέρα του.

Όλοι ήταν εκεί, φίλοι και συγγενείς για να του πουν το τελευταίο αντίο, μη μπορώντας να κρύψουν τον πόνο για τον τραγικό χαμό του.

Άπαντες έκαναν λόγο ένα παιδι γεμάτο ζωή και χαρά και δεν είχε δώσει αφορμές και ο χαμός του έπεσε σαν κεραυνός.