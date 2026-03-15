Άγιος Δημήτριος: Πέντε συλλήψεις για οπαδικό επεισόδιο – Κατασχέθηκαν φυσίγγια, ρούχα και περισσότερα από 300.000 ευρώ

Πέντε άτομα συνελήφθησαν για οπαδικό επεισόδιο που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στον Άγιο Δημήτριο, μετά από συμπλοκή περίπου 20 οπαδών δύο διαφορετικών ομάδων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το επεισόδιο σημειώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2025 στον Άγιο Δημήτριο, όπου κατά τη διάρκεια της σύρραξης ένας οπαδός τραυματίστηκε στο χέρι από αιχμηρό αντικείμενο. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας αξιοποίησαν και βιντεοληπτικό υλικό και ανάλυση στοιχείων της δικογραφίας για να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν.

Δύο οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και ο τραυματισμένος οπαδός, ενώ καταγράφηκαν οι κινήσεις του πριν και μετά το περιστατικό.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό πολυϊατρείο από τρίτο άτομο για παροχή πρώτων βοηθειών. Το άτομο κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, καθώς απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία κατά την αρχική εξέταση.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον πλήρη προσδιορισμό των ευθυνών και των συνθηκών του επεισοδίου.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των υπόπτων, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής αντικείμενα: