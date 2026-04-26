Άγιος Δημήτριος: Οι μαρτυρίες για τον 20χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη – Το βίντεο ντοκουμέντο πριν τη δολοφονία

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την άγρια δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο, με τις κινήσεις του 20χρονου πριν και μετά το έγκλημα να βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των αρχών.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον 20χρονο, καθώς την Τρίτη 28.04.2026, θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή για να δώσει τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ. Μαρτυρίες αλλά και βίντεο ντοκουμέντα, δείχνουν ένα πρόσωπο του 20χρονου που προβληματίζει ενώ όπως φαίνεται είπε και ψέματα για το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε στο ραντεβού θανάτου, στο οποίο μαχαίρωσε στην καρδιά τον 27χρονο γιο ταξίαρχου της ΕΛΑΣ στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Τι είπε η πρώην σύντροφός του 20χρονος δράστη

Στο Mega Μίλησε η πρώην σύντροφος του 20χρονου η οποία τον περιέγραψε ως ευέξαπτο χαρακτήρα κάτι που πολλές φορές την τρόμαζε.

«Κάθε φορά που εγώ θα του έλεγα κάτι για κάποιον έστω για πλάκα είτε οτιδήποτε ήταν πολύ αντιδραστικός η αλήθεια είναι αυτή. Δεν φοβόμουν ότι θα φτάσει στο σημείο να σκοτώσει, απλά επειδή μου είχε πει και για άλλες πράξεις του, ότι ήταν ατίθασος και ότι έχει ξαναχτυπήσει παιδί, απέφευγα πάρα πολύ να του μιλάω για κάποιο αγόρι», είπε η 20χρονη.

Η νεαρή πρώην σύντροφος, μίλησε και για το τατουάζ «δάκρυ» που είχε ο 20χρονος και για το τι της είχε πει σχετικά με αυτό.

«Έχει ένα δάκρυ στο πρόσωπο. Το συγκεκριμένο τατουάζ συνήθως, το έχουν άτομα τα οποία έχουν σκοτώσει άνθρωπο ή έχουν πάει να σκοτώσουν και όταν τον είχα ρωτήσει όταν πρωτογνωριστήκαμε “είσαι δολοφόνος;” του είχα πει εγώ, το είχα πει για πλάκα, μου είχε πει “παραλίγο!”», αποκάλυψε η ίδια.

Το βίντεο ντοκουμέντο που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του δράστη για το αυτοκίνητο

Ο 20χρονος δράστης, σύμφωνα με αποκλειστικό βίντεο και ρεπορτάζ του Mega, προσπάθησε να κοροϊδέψει τις Αρχές, καθώς κατέθεσε ότι στο μοιραίο ραντεβού πήγε με το όχημα του πατριού του.

Στο βίντεο βέβαια αποτυπώνεται κάτι άλλο. Τη στιγμή που ο δράστης φτάνει στο ραντεβού που είχε με τον 27χρονο χρησιμοποιεί ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο και όχι εκείνο του του πατέρα του, όπως είχε καταθέσει και μάλιστα είναι μαζί και ο φίλος του.

«Δεν επιθυμούσα να αφαιρέσω τη ζωή του 27χρονου»

Ενώπιον των Αρχών πάντως ο 20χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος και τόνισε πως «δεν ήθελα να αφαιρέσω τη ζωή του 27χρονου. Δεν είχα κανέναν τέτοιο σκοπό. Το αντιλήφθηκα πολύ αργότερα. Δηλώνω τη συντριβή μου για το τραγικό αυτό αποτέλεσμα».

Η επίθεση στον 27χρονο

Στο ραντεβού είχε πάρει μαζί του το μαχαίρι και έναν φίλο του για να συναντήσει τον αντίζηλό του, στο πάρκο Ασυρμάτου.

Μετά τη φονική μαχαιριά στην καρδιά, ο 20χρονος εξαφανίστηκε και προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του. Άλλαξε ρούχα, έκρυψε το φονικό μαχαίρι στην ταράτσα του σπιτιού του και πήρε μέχρι και αυτοκίνητο του πατέρα του για να πάει βόλτα στην Παραλιακή με την κοπέλα και τους φίλους του, μισή ώρα μετά τη δολοφονία.

«Όταν φτάσαμε στο σπίτι του Κ. αλλάξαμε αυτοκίνητο και πήρε ένα σκούρο μπλε που ανήκει στον πατριό του», είπε ο φίλος του, ο οποίος τον έκαψε στην κατάθεσή του.

Τι δήλωσαν τα δύο κορίτσια για τα όσα συνέβησαν

Τα κορίτσια που γνώριζαν ότι δράστης και θύμα θα συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους ρωτούσαν επίμονα να μάθουν τι είχε συμβεί. Ο 20χρονος όμως μέχρι την τελευταία στιγμή «έπαιζε» θέατρο. Μετά από αρκετές πιέσεις ο δράστης τους περιέγραψε τι συνέβη.

«Ο Κ. μας είπε ακριβώς τι είχε γίνει. Το θύμα εμφανίστηκε τελικά στον Ασύρματο και όταν συναντήθηκαν χαιρέτησε τον δράστη. Ο δράστης όμως θόλωσε και λέγοντάς του “εσύ είσαι που θα μου γ@… το σπίτι;” έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε το θύμα στο πρόσωπο και στο στήθος. Η Μ. έκλαιγε και τον ρωτούσε πως είναι δυνατόν να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ο δράστης της απάντησε ότι το έκανε για τη σχέση τους και για να σταματήσει να τους ενοχλεί το θύμα», είπε η 20χρονη.

Τα τρία άτομα που κατηγορούνται για υπόθαλψη αναμένεται να δικαστούν αύριο Δευτέρα 26.04.2026, ενώ ο 20χρονος απολογείται την Τρίτη ενώπιον του ανακριτή.