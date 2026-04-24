Άγιος Δημήτριος: Οι κινήσεις του 27χρονου μέχρι το μοιραίο ραντεβού – «Το θύμα με ζήλευε» λέει η 20χρονη πρώην σύντροφός του

Καρέ καρέ το ραντεβού του θανάτου που στήθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (22.04.2026) όπου έχασε τη ζωή του ο 27χρονος γιος του ταξιάρχου της ΕΛΑΣ από τη μαχαιριά που δέχτηκε στην καρδιά από τον 20χρονο δράστη στο πάρκο ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, αποκαλύπτεται μέσα από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές.

Όπως προέκυψε από κάμερες ασφαλείας ο 27χρονος στις 21:00 της 22ης Απριλίου, κινήθηκε με το αυτοκίνητό του από το σπίτι του προς το πάρκο στον Άγιο Δημήτριο. Μέσα σε 2 λεπτά είχε φτάσει στον προορισμό του και αφού στάθμευσε το όχημά του, στη συνέχεια μπήκε στο πάρκο. Σύμφωνα με την προανάκριση, οι αστυνομικές αρχές, γρήγορα απέκλεισαν το ενδεχόμενο κάποια παράνομης δραστηριότητας του 27χρονου και έτσι αμέσως έστρεψαν τις έρευνές τους προς το φιλικό περιβάλλον του θύματος αλλά και με άτομα που ενδεχομένως να συναντιόνταν εκείνο το βράδυ.

Ο 27χρονος, είχε ραντεβού προκειμένου να φάει με έναν φίλο του σε εστιατόριο του Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος είχε αρχίσει να τον αναζητεί λίγη ώρα πριν βρεθούν. Τα τηλεφωνήματά του δεν βρήκαν καμία ανταπόκριση με αποτέλεσμα ο νους του να πάει στο κακό. Παράλληλα, ένα περαστικός εντόπισε αιμόφυρτο τον 27χρονο, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα εντός του πάρκου, υπέκυψε στο σοβαρό τραύμα του. Ανάμεσα στα άτομα που κλήθηκαν να καταθέσουν ήταν και ο 21χρονος, ο οποίος συνελήφθη για υπόθαλψη εγκληματία. Ο νεαρός άντρας προσήλθε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, αναφέροντας το όνομα του δράστη αλλά και σημαντικά στοιχεία γύρω από το περιστατικό.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εκτός από τον 21χρονο εξετάσθηκαν και οι δύο 20χρονες και ελέγχθηκαν τόσο για τις δραστηριότητές τους αλλά και για τον θάνατο του γιου του ταξιάρχου της αστυνομίας. Από το σύνολο των προανακριτικών καταθέσεων, προέκυψε η διαμάχη που είχε το θύμα με τον δράστη για μια εκ των δύο 20χρονων, η οποία είχε σχέση στο παρελθόν με τον 27χρονο και στη συνέχεια με τον άνθρωπο που έβγαλε το μαχαίρι και το κάρφωσε στην καρδιά του «αντιπάλου» του.

Μάλιστα, όπως προέκυψε από όλες τι καταθέσεις, υπήρξε προσημειωμένο ραντεβού μεταξύ δράστη και θύματος. Ο 20χρονος δολοφόνος απολογούμενος, αποδέχτηκε τις σε βάρος του κατηγορίες, εξέφρασε τη μεταμέλεια για την πράξη και ισχυρίστηκε ότι ενήργησε δίχως να έχει ανθρωποκτόνο δόλο εναντίον του θύματος. Ταυτόχρονα, αποκάλυψε το σημείο όπου πέταξε το φονικό όπλο στην ταράτσα της πολυκατοικίας του.

Από την πλευρά του ο 21χρονος που έχει συλληφθεί για υπόθαλψη εγκληματία, ανέφερε ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στη δολοφονία και πως ούτε γνώριζε για την επικείμενη συνάντηση ανάμεσα στον ίδιο και το θύμα.

«Χωρίσαμε, δεν μπορούσε να το δεχτεί»

Η 20χρονη κοπέλα, νυν σύντροφος του δράστη και πρώην σύντροφος του θύματος, «σπάει» τη σιωπή της και περιγράφει, μιλώντας στο Live News, την όλη κατάσταση με τον 27χρονο και τον 20χρονο.

«Το θύμα ήταν ο πρώτος μου έρωτας. Ήμασταν μαζί 3 χρόνια και ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του. Όταν γνωριστήκαμε εκείνος ήταν 22 και εγώ 17. Επειδή μπάρκαρε για συνεχόμενους μήνες, η απόσταση μας έφερε φθορά. Εκείνος ζήλευε υπερβολικά. Μία φορά, παίζαμε ένα παιχνίδι και επειδή είχα χρησιμοποιήσει υβριστική φρασεολογία, είχε φτάσει στο σημείο να με πιάσει από τα μαλλιά και να με πάει με το αυτοκίνητο σε ένα μέρος περίεργο, όπου μου έδειξε κάποιες κοπέλες και μου είπε ‘σαν αυτές τις π..@ είσαι και μιλάς έτσι;’. Άλλη φορά, επειδή δεν ήθελε να καπνίζω, μου είχε πετάξει τη συσκευή καπνίσματος στο κεφάλι», είπε η κοπέλα.

Για τον 20χρονο δράστη σημείωσε: «Με τον 20χρονο κατηγορούμενο γνωριστήκαμε από κοινή παρέα. Ο 27χρονος το έμαθε και άρχισε να ζηλεύει. Πήρε το κινητό μου και βρήκε τις συνομιλίες μας. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Χωρίσαμε πριν από έναν μήνα και του είπα ότι έχω προχωρήσει τη ζωή μου και είμαι με τον 20χρονο. Δεν μπορούσε να το δεχτεί. Πριν από μία εβδομάδα ήρθε κάτω από το σπίτι μου. Όλα αυτά τα συζητούσα με τον δράστη και εκείνος μου έλεγε ότι του έχει γίνει εμμονή όλο αυτό και πως τον έβλεπε στον ύπνο του».

Όπως αποκάλυψε η ίδια για το μοιραίο βράδυ: «Εγώ μιλούσα και με τους δύο. Στο θύμα έλεγα ‘σε παρακαλώ, άφησέ με. Έχω προχωρήσει’. Ο δράστης μου είπε ότι κανόνισαν να βρεθούν. Του είπα ‘μην πας, μην πας, σε παρακαλώ’ και εκείνος μου απάντησε ‘όχι, θα πάω’. Γύρω στις 9 παρά του έστειλα μήνυμα και τον ρώτησα ‘τι έγινε;’. Εκείνος μου απάντησε ‘του γ..@’. Του λέω ‘τι;’, μου απαντάει ‘έλα μωρέ δεν ήρθε, πλάκα σου έκανα. Ερχόμαστε να σε πάρουμε’».