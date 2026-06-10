Άγιος Δημήτριος: Νεκρός υπάλληλος του δήμου σε τροχαίο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με φορτηγό ενώ πήγαινε στη δουλειά

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα μετρά η χώρα μας, αυτή τη φορά στον Άγιο Δημήτριο με νεκρό έναν 55χρονο άνδρα. Το τροχαίο έγινε τα ξημερώματα (10.06.2026) όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα, όταν ο 55χρονος που κινούνταν στην οδό Αττάλου, επιχείρησε να βγει επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να παρασυρθεί με διερχόμενο φορτηγό.

Αυτόπτες μάρτυρες αμέσως κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Παρά την μάχη που έδωσαν οι γιατροί, ο 55χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα που ήταν υπάλληλος του δήμου σκοτώθηκε ενώ πήγαινε στη δουλειά του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα, διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας.