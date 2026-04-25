Άγιος Δημήτριος: Με αυτό το κρητικό μαχαίρι σκότωσε τον Θεόφιλο ο 20χρονος – «Το έπλυνα και το έκρυψα στον θερμοσίφωνα»

Αυτό είναι το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο 20χρονος για να σκοτώσει τον 27χρονο γιο του ταξίαρχου της ΕΛΑΣ, στον Ασύρματο του Αγίου Δημητρίου. Μάλιστα, στην κατάθεση του ο ναύτης υποστήριξε πως λίγη ώρα μετά τη δολοφονία, το σκούπισε, το έπλυνε με νερό και το έκρυψε στον θερμοσίφωνα.

Ο 20χρονος δολοφόνος, στην κατάθεση που έδωσε στο Ανθρωποκτονιών, περιγράφει βήμα – βήμα τι έκανε με το μαχαίρι της δολοφονίας και που το έκρυψε. Υποστήριξε πως θέλει να συνεργαστεί με τις αρχές και απέδωσε το έγκλημα που συγκλόνισε τον Άγιο Δημήτριο, στην «κακιά στιγμή».

«Επειδή θέλω να συνεργαστώ με τις αρχές, θα σας πω που άφησα το μαχαίρι που χρησιμοποίησα. Συγκεκριμένα αφού έγινε το κακό, ανέβηκα με το ασανσέρ στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας που μένω. Από κει συνέχισα, ανεβαίνοντας την σκάλα κι έφτασα στο επίπεδο που υπάρχει. Αφού ανέβηκα σε αυτό, πέρασα στο σημείο, όπου παλιά υπήρχε πόρτα και βγήκα έξω που είναι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες. Πήγα σε εκείνον που είναι τέρμα δεξιά έσκυψα και έβαλα το μαχαίρι πίσω από κάτι καλύμματα που υπάρχουν εκεί. Τέλος θέλω να σας πω ότι πριν κρύψω το μαχαίρι, το είχα σκουπίσει και μετά του έριξα λίγο νερό», είπε στις αρχές.

Όπως έγραψε και νωρίτερα το newsit.gr, η σύντροφος του 20χρονου και πρώην του Θεόφιλου, κατέθεσε πως όταν ο δράστης έμαθε για το ότι ο 27χρονος είναι νεκρός, ούρλιαζε πως θα αυτοκτονήσει.

Τα κορίτσια αποκάλυψαν στους αστυνομικούς της ΓΑΔΑ πως ο 20χρονος είχε βγάλει και φωτογραφία με το εν λόγω μαχαίρι, ενώ έσταζε το αίμα του 27χρονου.

«Ο Κ. μας έδειξε και φωτογραφία από το κινητό του το μαχαίρι που είχε μαχαιρώσει τον Θεόφιλο. Το είδα και ήταν γεμάτο αίματα», είπε η φίλη της 20χρονης «πέτρας του σκανδάλου».

Ο 20χρονος που αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη εβδομάδα για τη δολοφονία, κατέθεσε πως «θόλωσε» από την πίεση που ασκούσε το θύμα στην σύντροφό του. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του ενώ υποστήριξε πως έπαθε νευρικό κλονισμό όταν έμαθε πως τον σκότωσε καθώς αρχικά νόμιζε ότι τον είχε απλά τραυματίσει.

«Τον γα@@@α»

Αποτροπιασμό προκαλούν τα όσα έρχονται στο «φως» από τα όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ.

Οι δύο νεαροί έδωσαν ραντεβού στον Ασύρματο του Αγίου Δημητρίου, για να λύσουν την κόντρα που είχαν λόγω της πρώην συντρόφου του θύματος.

Όπως κατέθεσε η 20χρονη, προσπαθούσε να πείσει τον 20χρονο σύντροφό της να μην συναντηθούν αλλά δεν την άκουσε. Λίγη ώρα μετά τη δολοφονία, ο 20χρονος επικοινώνησε με την σύντροφό του γράφοντάς της «τον γ@@@@α», σύμφωνα με την ίδια.

Υποστήριξε ότι της είπε πως ο Θεόφιλος δεν εμφανίστηκε ποτέ στο ραντεβού αν και όταν συναντήθηκε μαζί του, κατάλαβε πως κάτι είχε γίνει.

Και πάλι σύμφωνα με την ίδια, της παραδέχθηκε τη δολοφονία λίγες ώρες μετά, προκαλώντας σοκ τόσο στην ίδια όσο και στην νεαρή φίλη της.

Υπενθυμίζεται πως τα δύο κορίτσια και ο νεαρός φίλος του δράστη ο οποίος βρίσκονταν στον Ασύρματο τη στιγμή της δολοφονίας, κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

