Ελλάδα

Άγιος Δημήτριος: Άνδρας έχει αυτοτραυματιστεί με μαχαίρι και απειλεί να αυτοκτονήσει

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (15.10.2025) στον Άγιο Δημήτριο, όπου άνδρας φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, η ΕΛΑΣ δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον άνδρα, ο οποίος απειλούσε να αυτοκτονήσει με τη χρήση μαχαιριού, στην περιοχή του Άγιου Δημητρίου.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και εντόπισε τον άνδρα, ο οποίος είναι τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν πιρούνι ή μαχαίρι.

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα και τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Η ζωή του άνδρα δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή newsit.gr