Άγιοι Ανάργυροι: Υποσιτισμένα τα 3 παιδιά που ζούσαν σε διαμέρισμα – τρώγλη γεμάτο σκουπίδια και βρωμιά

Μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκαν οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να επέμβουν στο σπίτι στους Αγίους Αναργύρους όπου μια πενταμελής οικογένεια ζούσε σε άθλιες συνθήκες.

Σημειώνεται πως η αστυνομία επενέβη μετά από καταγγελία γειτόνων που έβλεπαν τα τρία ανήλικα παιδιά των Αγίων Αναργύρων επτά, πέντε και τριών ετών να κυκλοφορούν βρώμικα, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας Κωντσαντία Δημογλίδου, τα παιδιά ήταν υποσιτισμένα. Οι γονείς των 3 παιδιών, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων – Αγλαΐα Κυριακού για εξετάσεις, συνελήφθησαν για παραμέληση ανηλίκου.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί δίπλα σε αυτή του Περιστερίου όπου μια οικογένεια με 6 παιδιά ζούσε σε παρόμοιες συνθήκες σε ένα δώμα 27 τετραγωνικών.

Στις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας φαίνονται παιχνίδια μέσα στη σκόνη, δίπλα από άπλυτα ρούχα, ενώ η βρωμιά και η μούχλα φαίνεται να έχουν μαυρίσει τους τοίχους.

Πριν από 2 χρόνια είχε γίνει νέα καταγγελία για τις συνθήκες διαβίωσης σε αυτό το διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε πως: «Αυτή η οικογένεια δεν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο την αστυνομία, γιατί προφανώς οι καταγγελίες οδηγούνταν είτε προς την αρμόδια εισαγγελία για τον κίνδυνο που αντιμετώπιζαν τα παιδιά μεγαλώνοντας σε αυτές τις συνθήκες, είτε προς τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Βέβαια, μας έχει αναφερθεί, τουλάχιστον από την πρώτη οικογένεια (στο Περιστέρι), ότι τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί ξανά στο παρελθόν από το περιβάλλον και ίσως κάποιοι αναρωτιούνται γιατί επεμβαίνει η αστυνομία.

Προφανώς και όταν ένα παιδί και μάλιστα σε τόσο μικρές ηλικίες, όσους συναντήσαμε εμείς και στις δύο αυτές οικίες, μεγαλώνει σε αυτές τις συνθήκες, καταλαβαίνετε ότι προκύπτουν ερωτήματα για το πόσο το παιδί είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο ή όχι. Μιλάμε για κακές συνθήκες υγιεινής.

Στη συνέχεια βέβαια, όταν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, να ξεκαθαρίσω ότι δεν προέκυψε κάποιου είδους κακοποίηση, γιατί αυτό είναι το πρώτο το οποίο αναρωτιόμαστε και ζητούμε από τους γιατρούς να διαπιστώσουν. Όμως τα παιδιά ήταν υποσιτισμένα, όπως μας αναφέρθηκε, προφανώς και δεν πρόκειται για κατάλληλες συνθήκες ώστε να μεγαλώνει ένα μικρό παιδί.

Γι’ αυτό άλλωστε ακολουθείται από την Αστυνομία και η αυτόφωρη διαδικασία και μάλιστα θεωρούμε ότι ίσως το πρώτο περιστατικό του Περιστερίου παραδειγμάτισε και μάλλον κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Ελληνική Αστυνομία. Βέβαια έφτασε άμεσα περιπολικό της Άμεσης Δράσης και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν με τα μάτια τους τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έμεναν αυτά τα παιδιά.

Μας έχει αναφερθεί και στις δύο περιπτώσεις, ότι κατανοούν απόλυτα ότι αυτές οι συνθήκες μπορεί να μην είναι κατάλληλες για τα παιδιά, όμως δεν ήταν σε θέση να μετακινηθούν, να μεταφερθούν σε άλλη οικία σε καλύτερες συνθήκες.

Βέβαια, δεν γνωρίζουμε αν απευθύνθηκαν ποτέ σε κάποια υπηρεσία ώστε να ζητήσουν οι ίδιοι βοήθεια. Εμάς μας προέκυψε ότι μετά από καταγγελία κάποιου πολίτη φτάσαμε εκεί και εμείς και οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να πω ότι η καταγγελία που φτάνει στην αστυνομία δεν αφορά αυτό ακριβώς το αδίκημα, τις εκθέσεις, τις κακές συνθήκες στις οποίες μεγαλώνει ένα παιδί. Συνήθως συνοδεύεται και με κακοποίηση των παιδιών. Εδώ έχουμε δει όμως δυο διαφορετικές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κακοποίηση.

Από την πλευρά της η Ελληνική Αστυνομία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει άμεσα αρχικά τον Εισαγγελέα Ανηλίκων για να δούμε που θα μετακινηθούν και θα μεταφερθούν αυτά τα παιδιά. Και αυτό βέβαια μας βοηθάει πολύ και το Χαμόγελο του Παιδιού για τη μεταφορά των παιδιών σε νοσοκομείο και στη συνέχεια πρέπει να δώσουμε όλα τα πραγματικά περιστατικά στον εισαγγελέα για να δούμε αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της έκθεσης.

Εδώ νομίζω επειδή είδα ότι προβάλλονται και κάποιες εικόνες, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε ξεκάθαρη έκθεση των παιδιών σε κίνδυνο και μάλιστα η αστυνομία στη συνέχεια κοινοποιεί στις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Βέβαια ενημερώνονται και από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Τουλάχιστον εμείς, με αυτές τις δύο οικογένειες δεν έχουμε ξαναβρεθεί με κάποιο τρόπο».