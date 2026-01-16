Άγιοι Ανάργυροι: Άρπαξε οστά από οικογενειακό τάφο και ζήτησε «λύτρα» από τη σύζυγο του νεκρού

Ένα απίστευτο περιστατικό κλοπής κατήγγειλε στην αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης (15.01.2026), μία 65χρονη γυναίκα στους Αγίους Αναργύρους, η οποία δέχτηκε απειλές να δώσει χρήματα προκειμένου να της επιστραφούν τα οστά του συζύγου της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ένας 50χρονος Ρομά πήγε στο τοπικό νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων και άρπαξε τα οστά του συζύγου της.

Η γυναίκα είπε στις αρχές ότι ο 50χρονος προχώρησε σε ανάρτηση στο TikTok, όπου ζητούσε χρηματικό ποσό ύψους 1.000 ευρώ για να επιστρέψει τα οστά.

Αργότερα, ο δράστης διέγραψε τον λογαριασμό του από τα social media.

Η 65χρονη υπέβαλε μήνυση κατά του άνδρα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων.

Το αυτόφωρο για τον 50χρονο αναμένεται να λήξει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.